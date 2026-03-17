日本來台串燒名店爆食安問題 客人用完餐上吐下瀉中市衛生局要查

台中市一家號稱來自日本橫濱的串燒名店，最近遭消費者投訴食物中毒，吃完後上吐下瀉。對此，台中市食品藥物安全處表示，已收到民眾陳情，但內容是抱怨肉品不熟等情況，現已完成錄案，將依程序派員前往現場稽查，並將依法查辦。

據了解，這家串燒店主打「來自日本橫濱、擁有70年歷史的燒鳥（串燒）名店」二月間在北屯開店，投訴的客人是3月7日前往用餐，一組6人用餐後有上吐下瀉情形，並懷疑餐點中的櫛瓜和肉品有問題，但餐廳處理態度消極。

店家說，對於消費者的反映很重視，會立即退費並處理醫藥費，同時已將問題食材下架，同時進行內部管理，並配合食安處查明實情。

台中市食安處指出，如稽查發現業者有不符合食品良好衛生規範準則情形，將責令限期改善；屆期複查仍未改善者，將依「食品安全衛生管理法」規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安處提醒，民眾如發現店家有衛生管理疑慮，可檢具相關照片、影片等事證，透過台中市政府陳情整合平台提出檢舉，食安處接獲通報後將儘速查處，共同維護食品安全。