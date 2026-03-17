大雪山霧社櫻綻放 山櫻花相映妝點三月雪

大雪山國家森林遊樂區內櫻花綻放，園區內收費站及遊客中心前霧社櫻已經綻放6成，43公里遊客中心後方以及雪山莊旁紅粉豔麗的山櫻花相互輝映，為大雪山妝點浪漫花景。

林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿，霧社櫻為台灣特有種櫻花，花朵潔白細緻、外形小巧如鈴鐺，常在多數平地櫻花逐漸落幕後優雅登場，宛如「三月雪」。近期園區內霧社櫻陸續綻放，微風拂過，枝頭花朵輕輕搖曳，在藍天與綠樹的襯托下更顯清新雅致。

台中分署指出，目前園區內35公里收費站、43公里遊客中心皆可欣賞霧社櫻盛開景致。其中43公里遊客中心周邊的霧社櫻花況尤為亮眼，雪白花朵在陽光映照下顯得格外夢幻，是遊客與攝影愛好者喜愛的取景地點；遊客中心後方及雪山莊旁，紅粉色的山櫻花與霧社櫻的純白花海相互輝映，景色優美。