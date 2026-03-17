快訊

經典賽／7局上MVP亞古納建功 委內瑞拉2：2追平義大利

一代哲人哈伯瑪斯：聯邦德國精神的代言者

川普拒絕與伊朗談判原因曝光！伊外長被爆主動找白宮特使談停火

聽新聞
0:00 / 0:00

河川融入生活 中市府軟埤仔溪改善工程奪10座大獎

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市軟埤仔溪貫穿豐原區及神岡區，市府水利局自豐原大道八段至三豐路豐里橋間，水岸長度約1.5公里， 辦理軟埤仔溪水環境改善工程，重塑環境功能與生態價值，民眾可親近河川、感受水岸之美。記者游振昇／攝影
台中市軟埤仔溪貫穿豐原區及神岡區，市府水利局自豐原大道八段至三豐路豐里橋間，水岸長度約1.5公里， 辦理軟埤仔溪水環境改善工程，重塑環境功能與生態價值，民眾可親近河川、感受水岸之美。記者游振昇／攝影

台中市軟埤仔溪貫穿豐原區及神岡區，市府水利局自豐原大道八段至三豐路豐里橋間，水岸長度約1.5公里， 辦理軟埤仔溪水環境改善工程，現已完工，重塑環境功能與生態價值，民眾可親近河川、感受水岸之美；這項工程陸續獲得10座大獎肯定。

台中市軟埤仔溪貫穿豐原區及神岡區，是「豐潭神雅都市計畫」的核心藍帶，台中市府水利局爭取全國水環境改善計畫，獲經濟部水利署補助1億1700萬元，自籌3300萬元，總經費1億5000萬元辦理「軟埤仔溪水環境改善工程」。

水利局表示，軟埤仔溪曾因農田灌溉需求，導致主河道乾涸無水、生態棲地減少，居民無法親近水岸環境；此次工程以「安心宜居、水漾環境、生態共融」為主軸，範圍自豐原大道八段至三豐路豐里橋間，水岸長度約1.5公里，即葫蘆墩公園第二區至第五區， 全面翻轉溪流與河岸樣貌，重塑環境功能與生態價值，讓市民重新親近河川、感受水岸之美。

水利局表示，軟埤仔溪水環境改善工程近年屢獲評審肯定，已獲「第24屆公共工程金質獎水利工程類佳作」、「第27屆國家建築金質獎全國首獎」、「114年工程永續與環境美學獎優等」、「2025年 APSAA亞太暨台灣永續行動獎-SDG06銅級」、「2025年建築園冶獎」、「2024年第十二屆台灣景觀大獎設施環境類佳作」、「第32屆中華建築金石獎空間活化類金石獎」、「第25屆國家建築金獎施工品質類優質獎」、「2023年國家卓越建設獎金質獎」與「台中市金安心工程計畫大型工程組優勝」等獎項，累積奪得10項專業大獎。

水利局長范世億表示，軟埤仔溪具有悠久的灌溉歷史，蘊含深厚的水文化意涵，透過多次與中水分署、農水署協商，並廣泛蒐集地方民眾意見，克服水源調配的挑戰，同步打造生態護岸、近自然蜿蜒河道、汙水截流淨化處理及縫合人行動線等問題。現在軟埤仔溪恢復水流，更找回乾淨水源及喚回生命力，成為豐原地區的新亮點，市民可以在河畔漫步，享受優美河岸空間，感受城市與自然和諧共生的魅力。

台中市軟埤仔溪貫穿豐原區及神岡區，市府水利局自豐原大道八段至三豐路豐里橋間，水岸長度約1.5公里， 辦理軟埤仔溪水環境改善工程，重塑環境功能與生態價值，民眾可親近河川、感受水岸之美。記者游振昇／攝影
台中市軟埤仔溪貫穿豐原區及神岡區，市府水利局自豐原大道八段至三豐路豐里橋間，水岸長度約1.5公里， 辦理軟埤仔溪水環境改善工程，重塑環境功能與生態價值，民眾可親近河川、感受水岸之美。記者游振昇／攝影

台中市軟埤仔溪貫穿豐原區及神岡區，市府水利局自豐原大道八段至三豐路豐里橋間，水岸長度約1.5公里， 辦理軟埤仔溪水環境改善工程，重塑環境功能與生態價值，民眾可親近河川、感受水岸之美。記者游振昇／攝影
台中市軟埤仔溪貫穿豐原區及神岡區，市府水利局自豐原大道八段至三豐路豐里橋間，水岸長度約1.5公里， 辦理軟埤仔溪水環境改善工程，重塑環境功能與生態價值，民眾可親近河川、感受水岸之美。記者游振昇／攝影

水利局

延伸閱讀

新北4座抽水站撈污機汰換完成 強化防汛韌性防豪雨衝擊

運動部補助1億元 南台灣首座國際標準射擊館動土

新聞評論／二仁溪汙染整治 公私協力現成果

台東奪「台灣景觀大獎」2殊榮 新生廣場、森林公園獲肯定

相關新聞

河川融入生活 中市府軟埤仔溪改善工程奪10座大獎

台中市軟埤仔溪貫穿豐原區及神岡區，市府水利局自豐原大道八段至三豐路豐里橋間，水岸長度約1.5公里， 辦理軟埤仔溪水環境改善工程，現已完工，重塑環境功能與生態價值，民眾可親近河川、感受水岸之美；這項工程陸續獲得10座大獎肯定。

南投名間焚化爐二階環評 爆衝突

南投縣政府規畫在名間鄉興建焚化爐，昨續開二階環評範疇界定延伸會議，反對民眾湧入會場，撒茶葉、跳上桌高喊會議無效，甚至捶破桌面，並與警方爆發激烈衝突，一名女警遭咬傷，警方逮捕兩人。環保局強調一切依法，對破壞公物及傷害行為絕對提告。

台中市殯儀館施工期間 恐陷交通黑暗期

台中市崇德殯儀館是少數位於市中心的殯葬設施，綠營議員認為改建後恐加劇交通與停車壓力，要求市府提出完整配套；藍營則憂心施工期間周邊恐陷入「交通黑暗期」，提醒市府做好交通管理，避免讓喪家在治喪期間承受更多不便。

原地翻新…台中崇德殯儀館 下半年改建

坐落於台中市北區、啟用已五十七年的崇德殯儀館，因建物老舊、空間飽和及人車動線混亂，改建或遷移爭論不休。台中市政府民政局宣布，將斥資逾四十二點六億元辦理原地改建，打造地上六層、地下四層的現代化立體殯儀館。工程預計今年下半年動工，二○三一年完工，迎來該館啟用以來最大規模的轉型。

中市機捷特區今晚大電停 台電：事故點外都已復電

台中市北屯區機捷特區今晚今晚7時3分突然大電停，停電區域位在敦富路、南興北三路、敦富一街、南興北一路等一帶，經台電找到「勝麗方程市」大樓的「事故點」做區隔，除了「勝麗方程市」大樓的447戶尚停電中，其餘區域均已復電。

慶祝WBC打敗韓國！彰化「阿泉焢肉飯」兌現承諾 豪送200碗大排長龍

曾獲第1屆「500碗」獲7碗最高榮譽的彰化排隊名「阿泉焢肉」，為兌現中華隊在WBC經典賽打敗韓國隊的承諾，今天下午在店門口送出100碗爌肉飯給民眾，另外100碗捐給彰化家扶中心。很多民眾提前2小時排隊領取，因僧多粥少，有民眾未領到找店家理論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。