河川融入生活 中市府軟埤仔溪改善工程奪10座大獎

台中市軟埤仔溪貫穿豐原區及神岡區，市府水利局自豐原大道八段至三豐路豐里橋間，水岸長度約1.5公里， 辦理軟埤仔溪水環境改善工程，現已完工，重塑環境功能與生態價值，民眾可親近河川、感受水岸之美；這項工程陸續獲得10座大獎肯定。

台中市軟埤仔溪貫穿豐原區及神岡區，是「豐潭神雅都市計畫」的核心藍帶，台中市府水利局爭取全國水環境改善計畫，獲經濟部水利署補助1億1700萬元，自籌3300萬元，總經費1億5000萬元辦理「軟埤仔溪水環境改善工程」。

水利局表示，軟埤仔溪曾因農田灌溉需求，導致主河道乾涸無水、生態棲地減少，居民無法親近水岸環境；此次工程以「安心宜居、水漾環境、生態共融」為主軸，範圍自豐原大道八段至三豐路豐里橋間，水岸長度約1.5公里，即葫蘆墩公園第二區至第五區， 全面翻轉溪流與河岸樣貌，重塑環境功能與生態價值，讓市民重新親近河川、感受水岸之美。

水利局表示，軟埤仔溪水環境改善工程近年屢獲評審肯定，已獲「第24屆公共工程金質獎水利工程類佳作」、「第27屆國家建築金質獎全國首獎」、「114年工程永續與環境美學獎優等」、「2025年 APSAA亞太暨台灣永續行動獎-SDG06銅級」、「2025年建築園冶獎」、「2024年第十二屆台灣景觀大獎設施環境類佳作」、「第32屆中華建築金石獎空間活化類金石獎」、「第25屆國家建築金獎施工品質類優質獎」、「2023年國家卓越建設獎金質獎」與「台中市金安心工程計畫大型工程組優勝」等獎項，累積奪得10項專業大獎。

水利局長范世億表示，軟埤仔溪具有悠久的灌溉歷史，蘊含深厚的水文化意涵，透過多次與中水分署、農水署協商，並廣泛蒐集地方民眾意見，克服水源調配的挑戰，同步打造生態護岸、近自然蜿蜒河道、汙水截流淨化處理及縫合人行動線等問題。現在軟埤仔溪恢復水流，更找回乾淨水源及喚回生命力，成為豐原地區的新亮點，市民可以在河畔漫步，享受優美河岸空間，感受城市與自然和諧共生的魅力。

台中市軟埤仔溪貫穿豐原區及神岡區，市府水利局自豐原大道八段至三豐路豐里橋間，水岸長度約1.5公里， 辦理軟埤仔溪水環境改善工程，重塑環境功能與生態價值，民眾可親近河川、感受水岸之美。記者游振昇／攝影