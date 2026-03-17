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南投名間焚化爐二階環評 爆衝突

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣擬在名間興建焚化爐，昨天續開二階環評範疇界定延伸會議，反對者集結抗議。記者賴香珊／攝影
南投縣擬在名間興建焚化爐，昨天續開二階環評範疇界定延伸會議，反對者集結抗議。記者賴香珊／攝影

南投縣政府規畫在名間鄉興建焚化爐，昨續開二階環評範疇界定延伸會議，反對民眾湧入會場，撒茶葉、跳上桌高喊會議無效，甚至捶破桌面，並與警方爆發激烈衝突，一名女警遭咬傷，警方逮捕兩人。環保局強調一切依法，對破壞公物及傷害行為絕對提告。

南投縣沒有焚化爐，垃圾長期外運處理，近年堆置問題日益嚴重，目前全縣垃圾累積已逾卅五萬噸。縣府規畫在名間鄉新民村設置焚化爐，但選址引發地方居民與環保團體強烈反彈。

名間鄉反焚化爐自救會及多個環保團體昨先在會場外拉白布條、高喊口號，隨後進入會場，見現場部署大批警力，並以桌椅將環評委員與民眾區隔，情緒激動。

一名環團幹部在場內以擴音器帶頭大撒茶葉，隨後跳上桌子高喊會議無效，警方上前制止並將其拖離，雙方爆發拉扯衝突。這名幹部咬傷女警，警力合力架離；另有抗議民眾出拳捶破桌面，也遭警方帶離，會場秩序一度混亂。

會議稍後恢復進行，前立委陳椒華等人質疑縣府選址不當，認為用地與聯外道路尚未符合規定即進行環評，恐影響水源與空氣品質。不少居民也憂心焚化爐設於名間，將衝擊當地以茶葉、鳳梨、山藥為主的農業發展。

空氣品質 茶葉 陳椒華

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