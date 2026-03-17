聽新聞
0:00 / 0:00

台中市殯儀館施工期間 恐陷交通黑暗期

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導

台中市崇德殯儀館是少數位於市中心的殯葬設施，綠營議員認為改建後恐加劇交通與停車壓力，要求市府提出完整配套；藍營則憂心施工期間周邊恐陷入「交通黑暗期」，提醒市府做好交通管理，避免讓喪家在治喪期間承受更多不便。

崇德殯儀館位於北區市中心，周邊道路狹窄，且鄰近中國醫藥大學附設醫院、一中商圈與中友百貨，每逢上下班尖峰時段，人車流量原本就相當龐大。若遇治喪旺季，不僅靈車與一般車流交織，停車空間也常一位難求。附近居民表示，一旦殯儀館正式動工改建，施工車輛進出勢必增加，周邊交通恐更加壅塞，擔心未來幾年將面臨長期的「交通黑暗期」。

民進黨議員陳俞融指出，崇德殯儀館周邊鄰近一中商圈、中友百貨及中國醫藥大學附設醫院，改建後建築量體增加，交通壓力勢必更沉重，要求市府在盧秀燕市長卸任前務必順利動工，且相關配套規畫不能流於形式。

國民黨議員陳政顯與陳文政則憂心施工期間恐出現「交通黑暗期」，要求市府落實分階段施工與交通管制措施，降低對周邊居民與往來民眾的衝擊。

台中市政府民政局表示，市府已將交通問題納入配套規畫，將採分期、分區施工方式，盡量減少大量工程車輛集中進出造成的交通壓力。施工期間將引導民眾使用興建中的中賓立體停車場停車，該停車場可提供四百零一席汽車位及三百七十五席機車位，預計今年十月試營運，可望紓解施工期的停車需求。

未來新建的崇德殯儀館大樓也將設置地下停車場，預計提供約四百席汽車停車位；同時導入人車分流設計，由崇德路與五義街分散車流。

盧秀燕 一中商圈 施工

延伸閱讀

新北永平國小地下停車場預計今年底前完工啟用

財力降級 中捷藍線延伸添變數

雲林北港朝天宮周邊路霸 攬客停車賣金紙

高鐵南延將挖高雄車站 地方憂衝擊交通

相關新聞

慶祝WBC打敗韓國！彰化「阿泉焢肉飯」兌現承諾 豪送200碗大排長龍

曾獲第1屆「500碗」獲7碗最高榮譽的彰化排隊名「阿泉焢肉」，為兌現中華隊在WBC經典賽打敗韓國隊的承諾，今天下午在店門口送出100碗爌肉飯給民眾，另外100碗捐給彰化家扶中心。很多民眾提前2小時排隊領取，因僧多粥少，有民眾未領到找店家理論。

中市機捷特區突停電447戶受影響 中捷照常運行

台中市北屯區機捷特區今晚突然大停電，停電區域位在敦富路、南興北三路、敦富一街、南興北一路等一帶，該區今晚7時03分停電，經台電找到事故點後，並引進其他地區電力供應，停電範圍縮小，初步了解受影響用戶有447戶，事故原因查證中。

南投名間焚化爐二階環評 爆衝突

南投縣政府規畫在名間鄉興建焚化爐，昨續開二階環評範疇界定延伸會議，反對民眾湧入會場，撒茶葉、跳上桌高喊會議無效，甚至捶破桌面，並與警方爆發激烈衝突，一名女警遭咬傷，警方逮捕兩人。環保局強調一切依法，對破壞公物及傷害行為絕對提告。

台中市殯儀館施工期間 恐陷交通黑暗期

台中市崇德殯儀館是少數位於市中心的殯葬設施，綠營議員認為改建後恐加劇交通與停車壓力，要求市府提出完整配套；藍營則憂心施工期間周邊恐陷入「交通黑暗期」，提醒市府做好交通管理，避免讓喪家在治喪期間承受更多不便。

原地翻新 台中崇德殯儀館 下半年改建

坐落於台中市北區、啟用已五十七年的崇德殯儀館，因建物老舊、空間飽和及人車動線混亂，改建或遷移爭論不休。台中市政府民政局宣布，將斥資逾四十二點六億元辦理原地改建，打造地上六層、地下四層的現代化立體殯儀館。工程預計今年下半年動工，二○三一年完工，迎來該館啟用以來最大規模的轉型。

中市機捷特區今晚大電停 台電：事故點外都已復電

台中市北屯區機捷特區今晚今晚7時3分突然大電停，停電區域位在敦富路、南興北三路、敦富一街、南興北一路等一帶，經台電找到「勝麗方程市」大樓的「事故點」做區隔，除了「勝麗方程市」大樓的447戶尚停電中，其餘區域均已復電。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。