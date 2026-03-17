台中市殯儀館施工期間 恐陷交通黑暗期

台中市崇德殯儀館是少數位於市中心的殯葬設施，綠營議員認為改建後恐加劇交通與停車壓力，要求市府提出完整配套；藍營則憂心施工期間周邊恐陷入「交通黑暗期」，提醒市府做好交通管理，避免讓喪家在治喪期間承受更多不便。

崇德殯儀館位於北區市中心，周邊道路狹窄，且鄰近中國醫藥大學附設醫院、一中商圈與中友百貨，每逢上下班尖峰時段，人車流量原本就相當龐大。若遇治喪旺季，不僅靈車與一般車流交織，停車空間也常一位難求。附近居民表示，一旦殯儀館正式動工改建，施工車輛進出勢必增加，周邊交通恐更加壅塞，擔心未來幾年將面臨長期的「交通黑暗期」。

民進黨議員陳俞融指出，崇德殯儀館周邊鄰近一中商圈、中友百貨及中國醫藥大學附設醫院，改建後建築量體增加，交通壓力勢必更沉重，要求市府在盧秀燕市長卸任前務必順利動工，且相關配套規畫不能流於形式。

國民黨議員陳政顯與陳文政則憂心施工期間恐出現「交通黑暗期」，要求市府落實分階段施工與交通管制措施，降低對周邊居民與往來民眾的衝擊。

台中市政府民政局表示，市府已將交通問題納入配套規畫，將採分期、分區施工方式，盡量減少大量工程車輛集中進出造成的交通壓力。施工期間將引導民眾使用興建中的中賓立體停車場停車，該停車場可提供四百零一席汽車位及三百七十五席機車位，預計今年十月試營運，可望紓解施工期的停車需求。

未來新建的崇德殯儀館大樓也將設置地下停車場，預計提供約四百席汽車停車位；同時導入人車分流設計，由崇德路與五義街分散車流。