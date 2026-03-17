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原地翻新 台中崇德殯儀館 下半年改建

聯合報／ 記者黃寅朱冠諭／連線報導
台中市崇德殯儀館改建模擬圖。圖／台中市政府提供
台中市崇德殯儀館改建模擬圖。圖／台中市政府提供

坐落於台中市北區、啟用已五十七年的崇德殯儀館，因建物老舊、空間飽和及人車動線混亂，改建或遷移爭論不休。台中市政府民政局宣布，將斥資逾四十二點六億元辦理原地改建，打造地上六層、地下四層的現代化立體殯儀館。工程預計今年下半年動工，二○三一年完工，迎來該館啟用以來最大規模的轉型。

台中市政府民政局長吳世瑋表示，隨著城市發展與人口成長，崇德殯儀館現有設施已逐漸難以負荷治喪需求。此次改建計畫將透過整體規畫，大幅擴充禮廳、靈堂與冷凍櫃等核心設施，全面提升服務量能。

新建築將採立體化空間設計，重新整合殯葬服務機能，市府指出，這不僅是硬體設施更新，更象徵城市公共服務品質升級，盼讓每一段生命旅程都能在更具尊嚴的環境中圓滿落幕。

為避免施工期間出現量能不足的問題，民政局生管處規畫採「一次興建、分階段辦理」模式。配套措施包括興建臨時禮廳，先行設置四間臨時禮廳，預計今年七月底完工啟用，以補足改建期間的治喪需求。

鄰近的中賓立體停車場ＢＯＴ案目前正在施工，預計今年十月試營運，未來可提供四百零一席汽車停車位及三百七十五席機車停車位。生管處也已啟動機關採購廉政平台，引入外部監督機制，確保這項大型統包工程在公開透明的環境下推動。

另桃園市也正推動殯儀館服務量能升級。桃園殯儀館現有設施設備老舊，為提升殯葬服務品質並因應北區需求，市府規畫興建新殯葬大樓。新建大樓規畫地上六層，設置十五間禮廳、卅六間靈堂、四百個冷凍櫃，新增四座火化爐，強化殯葬服務量能。

桃園市政府民政局表示，目前工程已完成大樓六層樓結構體施工，正進行室內裝修作業，預計於明年五月竣工，後續將分層逐步開放使用。

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