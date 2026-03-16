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慶祝WBC打敗韓國！彰化「阿泉焢肉飯」兌現承諾 豪送200碗大排長龍

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化排隊名「阿泉焢肉」，為兌現中華隊在 WBC經典賽打敗韓國隊的承諾，今天下午在店門口送出100碗爌肉飯給民眾，發放時間還沒到，店門前就已大排長龍。圖／民眾提供
彰化排隊名「阿泉焢肉」，為兌現中華隊在 WBC經典賽打敗韓國隊的承諾，今天下午在店門口送出100碗爌肉飯給民眾，發放時間還沒到，店門前就已大排長龍。圖／民眾提供

曾獲第1屆「500碗」獲7碗最高榮譽的彰化排隊名「阿泉焢肉」，為兌現中華隊在WBC經典賽打敗韓國隊的承諾，今天下午在店門口送出100碗爌肉飯給民眾，另外100碗捐給彰化家扶中心。很多民眾提前2小時排隊領取，因僧多粥少，有民眾未領到找店家理論。

「阿泉焢肉飯」在彰化飄香70年，老闆謝泊宏長期熱心公益活動，他也熱愛棒球運動，只要縣政府在世界經典賽舉辦應援直播活動時，總會贊助爌肉飯給民眾品嘗，讓大家更有體力為中華隊加油。本屆經典賽，謝泊宏在賽前就很豪氣地喊出， 只要中華隊贏韓國1分，就送100碗爌肉飯，贏2分就送200碗。

「說到做到，贏球的喜悅一定要跟大家分享！」中華隊果不負眾望，以5比4的1分之差氣走韓國隊，謝泊宏兌現承諾，今天下午4時，準備了100碗現場發送給民眾，再加碼100碗捐給彰化家扶中心，一起分享勝利的喜悅。

想要吃阿泉焢肉飯，在平時就要大排長龍，更何況是免費。今天下午距發放時間還有兩小時，店門口就湧來排隊人潮，店家還發放號碼牌，很多民眾過了100號，很失望地離去。不過，每次 媽祖進香熟面孔「勇腳伯」，自認在100號內，卻無緣無法拿到爌肉飯，氣憤地跑去找店家理論，直說「我明明算好在100內，為什麼沒有我的份！」

謝泊宏則心平氣和地跟他解釋，事前就說過一般民眾是100份，加碼家扶100份，並強調今天是做公益活動，希望大家一起為台灣英雄加油，不要為了一碗爌肉飯傷了和氣，最後「勇腳伯」才釋懷。

彰化排隊名「阿泉焢肉」，為兌現中華隊在 WBC經典賽打敗韓國隊的承諾，今天下午在店門口送出100碗爌肉飯給民眾，發放時間還沒到，店門前就已大排長龍。圖／民眾提供
彰化排隊名「阿泉焢肉」，為兌現中華隊在 WBC經典賽打敗韓國隊的承諾，今天下午在店門口送出100碗爌肉飯給民眾，發放時間還沒到，店門前就已大排長龍。圖／民眾提供

彰化排隊名「阿泉焢肉」，為兌現中華隊在 WBC經典賽打敗韓國隊的承諾，今天下午在店門口送出100碗爌肉飯給民眾，另外100碗捐給彰化家扶中心。圖／民眾提供
彰化排隊名「阿泉焢肉」，為兌現中華隊在 WBC經典賽打敗韓國隊的承諾，今天下午在店門口送出100碗爌肉飯給民眾，另外100碗捐給彰化家扶中心。圖／民眾提供

彰化排隊名「阿泉焢肉」，為兌現中華隊在 WBC經典賽打敗韓國隊的承諾，今天下午在店門口送出100碗爌肉飯給民眾，這名「勇腳伯」未領到，氣得向店家理論。圖／民眾提供
彰化排隊名「阿泉焢肉」，為兌現中華隊在 WBC經典賽打敗韓國隊的承諾，今天下午在店門口送出100碗爌肉飯給民眾，這名「勇腳伯」未領到，氣得向店家理論。圖／民眾提供

彰化排隊名「阿泉焢肉」，為兌現中華隊在 WBC經典賽打敗韓國隊的承諾，今天下午在店門口送出100碗爌肉飯給民眾，另外100碗捐給彰化家扶中心。圖／民眾提供
彰化排隊名「阿泉焢肉」，為兌現中華隊在 WBC經典賽打敗韓國隊的承諾，今天下午在店門口送出100碗爌肉飯給民眾，另外100碗捐給彰化家扶中心。圖／民眾提供

彰化排隊名「阿泉焢肉」，為兌現中華隊在 WBC經典賽打敗韓國隊的承諾，今天下午在店門口送出100碗爌肉飯給民眾，另外100碗捐給彰化家扶中心。圖／民眾提供
彰化排隊名「阿泉焢肉」，為兌現中華隊在 WBC經典賽打敗韓國隊的承諾，今天下午在店門口送出100碗爌肉飯給民眾，另外100碗捐給彰化家扶中心。圖／民眾提供

彰化排隊名「阿泉焢肉」，為兌現中華隊在 WBC經典賽打敗韓國隊的承諾，今天下午在店門口送出100碗爌肉飯給民眾，另外100碗捐給彰化家扶中心。圖／民眾提供
彰化排隊名「阿泉焢肉」，為兌現中華隊在 WBC經典賽打敗韓國隊的承諾，今天下午在店門口送出100碗爌肉飯給民眾，另外100碗捐給彰化家扶中心。圖／民眾提供

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