日治醫師之子石津宏返台 盼珍惜歷史延續台日情誼

日治時期台中醫師石津坂一的後代石津宏，日前到訪台中尋根，並目睹父親創辦的醫院拆除。石津宏表示，看到醫院拆除雖感慨萬千，但大家珍惜這段歷史，也期盼台日關係持續友好。

在地文史團體台中文史復興組合，今年初前往日本山口縣，拜訪日治時期曾在台中行醫的石津坂一醫師之子石津宏。團隊不僅進行口述訪談紀錄，更將石津家族橫跨日本幕末、明治維新，一路到台灣日治時期的3本傳家相簿，帶回台灣進行數位化保存。

88歲的石津宏12日來台，除前往台中中區戶政事務所申請父親當年位於台灣的戶籍資料，並前往其父親創辦位於台中市中區的「石津產婦人科醫院」舊址，但該棟建築已拆除，他還品嚐到兒時記憶的味道－「杏仁茶配油條」，讓石津宏相當感動。

石津宏預計今天返回日本，他接受中央社專訪時表示，此行來台目睹父親在88年前創立的醫院，正在進行拆除作業，心境真的感慨萬千。看到建築物消失，雖然會有一種彷彿身體一部分被削去般的寂寞感，但比起這些，更多的是看到大家如此珍惜、重視這段歷史。

石津宏表示，雖然醫院原址之後會改建，要蓋新的公寓大樓，但對於過去「石津產婦人科醫院」及其建築的歷史，以及與那些優秀的人們之間的連結，能被記錄保存下來，他感到非常感激，也非常高興。

此外，石津宏回憶，太平洋戰爭爆發時，當時年僅7歲的他，隨家人為躲避空襲，曾逃離至距離台中市區徒步約1小時的「大突寮（可能為現今的大里區大突寮）」地區。

石津宏說，當時父親自建日式平房的戰時住宅在一處小溪旁，他們一家人受到當地台灣人熱情款待，在物資缺乏的戰時，對方端出一道又一道豐盛的台灣料理，讓他印象極為深刻。他還記得附近的溪流可以撒網捕小魚，周邊也有人養鴨。

石津宏提到，雖然此行因為行程關係，無法重回大突寮，無法想像現在是什麼模樣，但透過調閱戶籍資料，讓他印象中當地人的名字也逐漸明朗，希望下次再來的時候，也能到大突寮看看。

對於曾經歷過太平洋戰爭，石津宏表示，是絕對不能打仗的，日本當時被投下原子彈，真的是一團糟。日本與台灣的關係相當友好，就像是兄弟一樣，希望能持續台日友好。尤其像他是在台灣出生的「灣生」，所以一直把這裡視為他出生的故鄉。

台中文史復興組合創辦人格魯克說明，石津坂一畢業於台北醫專後，於1938年11月在台中現今中區開設「石津產婦人科醫院」，當年這棟結合醫院與住宅的建築，保留傳統武士宅邸「書院造」格局，共有多達21間病房。

格魯克提到，戰後「石津產婦人科醫院」轉手由留日的醫師張耀東接續經營「張婦產科醫院」，不僅延續守護婦幼的使命，更成為串聯台中日治與戰後在地醫療史的重要文史地標，但該棟建築因轉手欲蓋新建案已拆除。