賴清德喊「雞尾酒療法」解決垃圾 許淑華傻眼：不曉得是什麼意思

南投垃圾堆積嚴重，縣府擬在名間蓋焚化爐，引發爭議。賴清德總統昨稱南投垃圾問題要靠「雞尾酒療法」；對此，南投縣長許淑華今傻眼表示「不曉得這比喻是什麼意思」，呼籲民進黨若有誠意，應協助加速環評程序，而非用來選舉炒作。

南投縣無焚化爐，只能委外協助去化，也常受限於外縣市焚化爐歲修等原因無法外運，導致全縣垃圾堆積嚴重已逾卅萬噸，縣府規畫在名間鄉新民村興建焚化爐，但也引發地方及環團強烈反彈，屢次在地方說明會或環評會議等集結抗議。

賴清德總統昨天出席「大台北國際牙展暨學術年會」，會中拉抬黨內南投縣長參選人温世政，因此提及南投縣垃圾問題，並稱解決南投垃圾問題，不是在名間蓋焚化爐就有辦法解決，應要多元管道、多種措施，也就是靠「雞尾酒療法」來解決。

對此，南投縣長許淑華今表示「不曉得總統這個比喻是什麼意思」，重要的是，民進黨若有誠意，應協助地方政府加速環評程序，而非當成選舉議題炒作，做為選戰攻擊的焦點，甚至出現「南投可能不需要焚化爐」之類的說法。

由於南投縣是台灣本島唯一缺乏自主焚化設施的縣市，垃圾堆置量已達30萬噸，而經民調顯示，超過八成南投縣民贊成縣府盡速興建焚化爐，她感謝縣民支持，也盼能在她任內徹底解決縣內垃圾危機，但垃圾議題卻遭選舉政治操作。

她強調，垃圾問題，必須用科學數據說話，若只是「為反對而反對」，即使提供再多數據也難以說服，呼籲環團與反對人士理性面對；而民進黨內的各項公職參選人，只會一味排斥問題卻不提出實際可行的方案，才是真正令人擔憂的地方。