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國姓鄉鹿神祭登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自南投縣政府

2026年國姓鄉「鹿望山城．共織客夢—2026年國姓鄉鹿神祭產業文化活動暨國中/小學聯合運動會」14日在國姓鄉北山國民中學及北山南天宮前廣場熱鬧登場；活動由熱鬧的「鹿神遶境」引領群眾走入山城拉開序幕，依古禮完成莊嚴的「鹿神祭典儀式」帶動活動第一波高潮。中午，鹿茸養生宴在南天宮廣場席開80桌，台灣區南投縣同鄉會聯合總會總會長林哲生也帶領所屬代表返鄉參與，認養35桌體驗鹿茸宴，讓旅外鄉親感受鹿茸產業舌尖魅力；在精彩表演及摸彩等節目中，「十全鹿茸雞」等十道結合在地物產的創意佳餚陸續上桌，融合客庄風味及鹿茸養生概念美好風味，讓與會饕客讚不絕口。

許淑華縣長指出，國姓鄉擁有超過百年的水鹿養殖歷史，被譽為「台灣水鹿原鄉」，且為全國最大的養鹿地區，占全國養殖戶1/3，在養頭數為3,900頭。每年3月公所都會舉辦「鹿神祭」，不僅象徵對水鹿產業的感恩，也成為推廣國姓鄉特色產業的重要平台。邱鄉長就任後，相當用心，鹿神祭不僅是單一行銷活動，更結合國中/小學聯合運動會、宗教及在地產業，全鄉攜手共襄盛舉，展現國姓鄉的獨特魅力與活力，讓更多人認識並支持國姓鄉養鹿的特色產業。台灣區南投縣同鄉會聯合總會一直是南投最堅實的後盾，除了鳳還巢活動，每年茶博會等重大活動也都會帶著旅外鄉親返鄉力挺，協助推廣，更可貴的是每次母縣發生災害時，也會捐贈物資、金錢表達關心，此次特別結合該會活動，帶著旅外鄉親一起參與國姓鄉鹿茸祭，並認養35桌，讓旅外鄉親也能體驗鹿茸養生宴的美好滋味，進而更了解在地產業。未來縣府會繼續與立委攜手，向中央爭取更多經費支持本縣在地產業發展，並在議會的支持下，把各鄉鎮在地產業行銷出去。

許淑華縣長表示，鹿茸是很好的養生聖品，對男女都有很好的效果，鹿茸產品除一般熟知的鹿茸酒外，乾燥後的鹿茸更可磨粉後直接食用或加工，更能作為養生菜餚，以多元利用的方式，讓這項傳統珍品走入日常飲食，且開發更多的延伸產品，發揮更多應用層面。以往在鹿茸採收季節，鹿農會設宴席招待前來購買鹿茸消費者，今(2026)年，國姓鄉公所特別攜手南投縣烹飪商業同業公會，推出「客庄好食．鹿茸養生宴2.0」，藉由以往辦桌的活動，讓更多人來認識本土鹿茸產業，本次鹿茸宴，不僅選用珍貴的鹿茸作為滋補養生食材，更將國姓鄉的特質農特產品巧妙融入料理，為饗客帶來全新味覺體驗。

邱鄉長表示，「國姓養鹿人家代代百年傳承，鹿神祭不僅是客家子弟表達敬天謝地最大虔誠的時刻，更是展現國姓鄉身為南投縣內最大客家聚落深厚文化底蘊的重要慶典。」今年鹿神祭仍採搭配全鄉中小學運動會聯合辦理，就是希望藉此讓家長和小朋友都能加深認識國姓鄉養鹿產業，進而成為產業推廣助力；今年鹿茸養生宴規劃了80桌，開放訂購很快就被秒殺，感謝各界的支持。公所近年藉鹿神祭活動規劃鹿茸養生宴的目的就是要告訴消費者，鹿茸不只是過去古老觀念，只能做成藥丸、磨粉或泡藥酒食用而已，還能入菜養生；在鹿茸宴中，除了讓饕客享受鹿茸佳餚美味外，也會介紹鹿茸的運用方法，透過每天食用鹿茸產品，助益健康。值得一提的是，往年南投縣養鹿協會及當地鹿農捐募當作訂餐摸彩品的生鮮鹿茸約有200餘兩，今年大幅增加至400餘兩，顯見鹿農對產業行銷活動的肯定與支持，也讓訂餐饕客獲獎機率大增。未來公所會更用心推展鹿茸產業，吸引年輕人回鄉傳承，延續鹿茸產業薪火。

聚傳媒

許淑華 鹿茸 國姓鄉

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