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影／名間焚化爐環評會抗議民眾撒茶葉、捶桌爆衝突 女警遭咬傷

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣擬在名間蓋焚化爐，今開二階環評範疇界定延伸會議，抗議民眾在會中撒茶葉、捶破桌子等表達不滿，與警方爆發激烈衝突，場面失控。記者賴香珊／攝影
南投縣擬在名間蓋焚化爐，今開二階環評範疇界定延伸會議，抗議民眾在會中撒茶葉、捶破桌子等表達不滿，與警方爆發激烈衝突，場面失控。記者賴香珊／攝影

南投縣政府規畫在名間鄉興建焚化爐今續開二階環評範疇界定延伸會議，抗議民眾在會中撒茶葉、捶破桌子等表達不滿，與警方爆發激烈衝突，有女警遭咬傷，場面失控。環保局強調，一切按程序執行，對破壞公物、傷害行為絕對依法提告。

南投無焚化爐，導致垃圾堆積嚴重已逾卅萬噸，縣府選址名間鄉新民村興建焚化爐，但引發地方與環保團體強烈反彈。今年元月底舉行第二階段環境評估範疇界定會議，反對民眾下跪陳抗衝突，今天續開二階環評範疇界定延伸會議再爆衝突。

名間鄉反焚化爐自救會及多個環保團體今天一早就聚集在南投縣婦幼館，先是在廠外拉白布條並高喊口號，強烈反對縣府在名間鄉設置焚化爐，隨後湧入會場，反對民眾看見場內部署大批警力，且用桌子將環評委員與民眾隔開，群情激憤。

有環團幹部在場內使用擴音器率眾高歌、撒茶葉，跳上桌子高喊會議無效，警方出手將她拖下桌，雙方爆發激烈衝突，該名幹部出口咬傷女警，女警則掐脖反制並將其強行架離現場；還有抗議民眾出拳捶破桌面，也被架出去，場面一度失控。

而待現場氣氛較和緩後，前立委陳椒華等人輪番質疑縣府選址不當、程序違法、用地及聯外道路不合規就環評、恐汙染水源及空氣等，不少居民則擔憂焚化爐恐毀掉名間茶、鳳梨、山藥等農產業，鄉長陳翰立也點名環評委員就農業陳述看法。

環評委員、中興大學農藝學系副教授陳建德表示，現階段尚未看到開發單位提出資料說明選址理由，並坦言，名間茶產量是全台之最，而茶樹被汙染非短期監測就可見，興建焚化爐將影響名間百年茶鄉商譽，他也盼政府能好好思考選址。

環保局長李易書說，環評範疇界定會議就是要聽取意見，確認有無替代方案或技術，討論環評背景調查範圍、項目及頻率等，而縣府絕對是秉持公平公正選址，一切按程序執行，也持續評估有無其他替代方案，但目前仍以名間新民村最合適。

此外，目前全縣垃圾堆置量達35萬噸，就需要14年時間處理，未來也會以收縣內的廢棄物為主。對於今天會議中有民眾破壞公物，甚至傷害員警及工作人員，警方當場已將動手的2人依現行犯逮捕，環保局後續將依法提告。

南投縣擬在名間興建焚化爐，今續開二階環評範疇界定延伸會議，反對民眾集結抗議。記者賴香珊／攝影
南投縣擬在名間興建焚化爐，今續開二階環評範疇界定延伸會議，反對民眾集結抗議。記者賴香珊／攝影

南投縣擬在名間蓋焚化爐，今開二階環評範疇界定延伸會議，抗議民眾在會中撒茶葉、捶破桌子等表達不滿，與警方爆發激烈衝突，場面失控。記者賴香珊／攝影
南投縣擬在名間蓋焚化爐，今開二階環評範疇界定延伸會議，抗議民眾在會中撒茶葉、捶破桌子等表達不滿，與警方爆發激烈衝突，場面失控。記者賴香珊／攝影

南投縣擬在名間興建焚化爐，今續開二階環評範疇界定延伸會議，反對民眾集結抗議。記者賴香珊／攝影
南投縣擬在名間興建焚化爐，今續開二階環評範疇界定延伸會議，反對民眾集結抗議。記者賴香珊／攝影

南投縣擬興建焚化爐，今開二階環評範疇界定延伸會議，反對民眾在場內撒茶葉，警方拉網防範。記者賴香珊／攝影
南投縣擬興建焚化爐，今開二階環評範疇界定延伸會議，反對民眾在場內撒茶葉，警方拉網防範。記者賴香珊／攝影

南投縣擬在名間興建焚化爐，今開二階環評範疇界定延伸會議，當地居民陳述意見憂心農業受汙染。記者賴香珊／攝影
南投縣擬在名間興建焚化爐，今開二階環評範疇界定延伸會議，當地居民陳述意見憂心農業受汙染。記者賴香珊／攝影

南投縣擬在名間蓋焚化爐，今開二階環評範疇界定延伸會議，鄉長陳翰立（中）到場聲援表達意見。記者賴香珊／攝影
南投縣擬在名間蓋焚化爐，今開二階環評範疇界定延伸會議，鄉長陳翰立（中）到場聲援表達意見。記者賴香珊／攝影

南投縣擬在名間蓋焚化爐，今開二階環評範疇界定延伸會議，抗議民眾在會中撒茶葉、捶破桌子等表達不滿，與警方爆發激烈衝突，場面失控。記者賴香珊／攝影
南投縣擬在名間蓋焚化爐，今開二階環評範疇界定延伸會議，抗議民眾在會中撒茶葉、捶破桌子等表達不滿，與警方爆發激烈衝突，場面失控。記者賴香珊／攝影

南投縣擬在名間興建焚化爐，今開二階環評範疇界定延伸會議，當地居民陳述意見憂心農業受汙染。記者賴香珊／攝影
南投縣擬在名間興建焚化爐，今開二階環評範疇界定延伸會議，當地居民陳述意見憂心農業受汙染。記者賴香珊／攝影

南投縣擬在名間興建焚化爐，今續開二階環評範疇界定延伸會議，反對民眾集結抗議，並陳述意見。記者賴香珊／攝影
南投縣擬在名間興建焚化爐，今續開二階環評範疇界定延伸會議，反對民眾集結抗議，並陳述意見。記者賴香珊／攝影

焚化爐 陳椒華 環保局

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