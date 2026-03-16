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彰化員林184重劃區路口「卡關」多年 4處拓寬終動土

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化員林市公所今舉行員林市184公頃市地重劃區銜接路口拓寬開工典禮祈福活動，範圍涵蓋條和街相關路口及橋愛一街路口。記者林敬家／攝影
彰化員林市公所今舉行員林市184公頃市地重劃區銜接路口拓寬開工典禮祈福活動，範圍涵蓋條和街相關路口及橋愛一街路口。記者林敬家／攝影

彰化員林市區部分道路原本規劃完善，但過去受限於土地取得成本高昂，部分計畫道路長期無法打通，形成交通瓶頸，甚至影響救災效率。為改善相關問題，彰化縣政府與員林市公所合作推動員林市184市地重劃區銜接路口拓寬工程，範圍涵蓋條和街相關路口及橋愛一街路口，今天舉行動土祈福典禮，工期預估45天。

此次工程將改善4處重點路口，包括橋愛一街與合作街口、三條街與條和10街口、條和11街口以及條和12街口，總經費約6016萬元，其中彰化縣政府補助2679萬元，透過路口拓寬與道路開闢，將改善重劃區與舊市區之間的交通銜接問題。

彰化縣長王惠美表示，員林市184公頃市地重劃區完成後，帶動城市發展與人口進駐，讓員林市整體面貌大幅翻轉。不過過去重劃區與舊市區之間仍有多條道路未打通，影響交通順暢度。前員林市長游振雄任內，已於2022年先完成大榮街與大和街瓶頸路口打通工程，並同步整建排水溝與路面，提升交通與市容品質。

員林市代理市長賴致富指出，184公頃市地重劃區因新舊都市計畫銜接問題，部分路段長期無法通車，使整體交通效益受到影響。本次工程為第二階段計畫，將開闢三條街與條和10街、11街及12街等4處銜接路口，未來也將持續推動三條街與祥和街、條和8街與3街等3處路口開闢工程，逐步完善區域路網。

彰化縣政府建設處表示，地方公所在推動道路開闢時，往往面臨龐大的財政壓力，尤其是土地取得費用高昂，為此傾力相助，確保未開闢路段如期順利進行。

彰化員林市184公頃市地重劃區銜接路口今天舉行拓寬開工典禮祈福活動。記者林敬家／攝影
彰化員林市184公頃市地重劃區銜接路口今天舉行拓寬開工典禮祈福活動。記者林敬家／攝影

重劃區 游振雄 王惠美 彰化

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