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洽公不要跑錯 台中東勢交通分隊搬家今改到分局新址辦公

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
台中市東勢警分局交通分隊今天正式由原駐地，搬遷至東勢警分局警備隊辦公。圖／警方提供
台中市東勢警分局交通分隊今天正式由原駐地，搬遷至東勢警分局警備隊辦公。圖／警方提供

台中市東勢警分局東勢交通分隊今天由原駐地石岡區石岡國中旁搬遷至東勢警分局警備隊辦公，洽公民眾不要跑錯，新址為台中市東勢區第六橫街103巷1號。電話（04）2582-3745

東勢分局長蘇玉坪今天主持啟用典禮時表示，數據分析顯示東勢區事故量高居全轄首位，約占50%，是交通防制的重中之重。原駐地位於石岡區，距離東勢區核心事故熱點需6分鐘車程；今天遷入分局現址後，與熱點距離縮短至僅0.7公里，調整縮短民眾等待時間，更能第一時間疏導交通，大幅提升處置效能。

蘇玉坪表示，原駐地梅子戰訓場因地理位置偏遠，民眾洽公不便。新駐地位處東勢核心區域，地理位置居中，內部重新規劃專屬受理民眾報案區及現代化辦公空間，結合分局行政資源提供一站式服務。讓市民能享有更具識別度且舒適的洽公環境。

台中市東勢警分局交通分隊今天正式由原駐地，搬遷至東勢警分局警備隊辦公。圖／警方提供
台中市東勢警分局交通分隊今天正式由原駐地，搬遷至東勢警分局警備隊辦公。圖／警方提供

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