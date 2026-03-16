台中市崇德殯儀館改建2031年完工 市府：57年來最大蛻變

台中市崇德殯儀館是市區僅有的殯儀館，民政局今表示，將斥資逾42.6億元辦理原地改建，打造地上6層、地下4層的現代化立體殯儀館，改善設施老舊、空間不足及人車動線交織問題，迎來57年來最大規模蛻變。預計今年下半年動工，2031年完工。

民政局長吳世瑋表示，為確保施工期間服務不中斷，市府已提前規畫配套措施，包括興建4間臨時禮廳補足量能，並推動中賓立體停車場BOT案，擴充停車空間、改善周邊交通，確保市民治喪需求與殯葬服務品質穩定。

他說，崇德殯儀館自1969啟用迄今已57年，隨城市發展與人口成長，設施逐漸老舊，人車動線重疊、停車空間不足等問題日益浮現，加上位處都市核心地段，民俗吉日車流集中，常致周邊交通壅塞，影響居民生活品質。市府跨局處攜手推動改建工程，透過整體規畫，翻轉空間配置與服務效能，改建工程將採「一次興建、分階段辦理」模式，兼顧施工品質與治喪需求。

吳世瑋說，為減輕施工衝擊，生管處規畫4間臨時禮廳，目前已進入施工階段，預計7月底完工啟用，補足既有禮廳量能。同時，交通局推動的中賓立體停車場BOT案亦同步施工中，今年10月試營運，將提供401席汽車位與375席機車位，有效紓解停車壓力與交通負擔，並透過禮廳與停車配套雙軌並行，確保改建期間治喪服務與城市運作平穩銜接。

台中市生命禮儀管理處表示，面對龐大工程規模與長期施工挑戰，生管處2月9日啟動機關採購廉政平台，結合司法機關與專家學者外部監督機制，導入風險控管措施，建構公開透明、廉潔高效的作業環境。平台並整合工程進度、動線調整，以及禮廳、靈堂與停車空間使用資訊，主動公開相關數據，協助家屬與殯葬業者即時掌握最新情況，降低不便與疑慮，確保治喪服務順利不中斷。

未來崇德殯儀館將以立體化空間設計重塑服務機能，擴充禮廳、靈堂與冷凍櫃等核心設施，全面提升治喪量能與使用效率，目前統包工程已進入招標階段，新館不僅是硬體更新，更象徵城市公共服務品質的升級，讓每一段生命旅程在溫暖與尊嚴中圓滿落幕。

台中市中賓立體停車場BOT案模擬圖。圖／台中市政府提供

台中市中賓立體停車場BOT案動土祈福典禮。圖／台中市政府提供