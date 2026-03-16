財力降級 中捷藍線延伸添變數
台中捷運藍線延伸太平段計畫因地方財力降至三級，交通部要求市府修正財務評估，民進黨議員要求市府精準提財政規畫，勿讓捷運路網卡關；藍營則籲中央提高中捷補助比例，協助台中軌道建設。中市府表示財力降等，意味將來可爭取更多中央補助。
行政院主計總處今年一月公布最新地方政府財力分級，台中市由原本第二級調降為第三級，交通部鐵道局審查藍線延伸的可行性報告，已請市府依最新財力級次修正財務評估，重新計算自償率與中央補助比例。
捷運藍線延伸太平段規畫自太平區東平路起，沿太平路、振興路向西延伸至進德路，銜接台中捷運藍線Ｂ二○站並串聯台中車站，全長約四點六六公里，採中運量地下捷運系統，沿線規劃設置四座地下車站，預計補足台中東區與太平地區長期缺乏捷運服務的交通缺口。該案總工程經費約四百零三點一四億元。
民進黨台中市議員陳俞融指出，市府過去不斷誇口財政穩健，頻動用預算舉辦煙火式大型活動，如今財政評比降級，導致總經費超過四百億元的重大建設都被迫「回頭補課」，若市府無法提出精準的財政規劃，恐讓捷運路網發展陷入停滯。
國民黨市議員楊大鋐表示，台中正推動捷運「七線齊發」，地方財政壓力大，中央應提高捷運補助比例。尤其台中多項重大建設長期由市府自籌經費，若補助比例不提高，將影響整體軌道建設進度與區域均衡發展。
市府捷運工程局表示，捷運建設財務結構主要由「自償性經費、中央補助與地方負擔」三部分組成，中央補助比例與地方財力級次及計畫自償率密切相關。
隨台中市財力級次調整，自償率門檻也相對降低，未來反而有機會爭取更高中央補助比例，市府目前正依交通部審查意見調整財務計畫。
台中市政府財政局則指出，財力級次調整與中央統籌分配稅款制度變動有關。因財政收支劃分法修法後，台中市統籌分配稅款增幅低於部分縣市，導致財力級次出現調整。不過也意味未來申請中央補助時，補助比例有機會提高。
市府持續向中央爭取提高捷運建設補助比例，以確保捷運藍線延伸太平案順利推動。
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