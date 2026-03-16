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清境旅客數 仍稱冠高山農場

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
清境地區屢遭質疑「沒落了」，但農場表示，去年約有六十八萬人次造訪，仍居全台高山農場類遊憩據點之冠。圖／清境農場提供
清境地區屢遭質疑「沒落了」，但農場表示，去年約有六十八萬人次造訪，仍居全台高山農場類遊憩據點之冠。圖／清境農場提供

南投仁愛清境農場是知名景點，隨當地星巴克、紙箱王等相繼退場，因入園人次從百萬掉到六十八萬人次，屢遭質疑觀光熱度不再。農場表示，民間經營品牌更迭有其商業考量，清境旅客數仍居全台高山農場之冠，將持續在地合作發展觀光。

退輔會清境農場海拔高度約一千八百公尺，場內飼養綿羊、馬匹，能與羊群近距互動，每年「奔羊節」更是當地活動重頭戲。

近期，坐落清境農場國民賓館旁、號稱「全台最高」的星巴克咖啡、紙箱王等指標店家熄燈退場，導致清境遭疑觀光熱度不再。清境農場表示，部分屬民間經營區域品牌更迭，有其商業策略調整考量，場方祝福。

場方表示，根據觀光署統計，清境農場去年入園人次約六十八萬人次，與網路溫度計DailyView輿情分析，均是穩坐全台高山農場類遊憩據點之冠；今年初的奔羊節至春節期間，入園人次較去年同期增加近萬人。

網路溫度計 星巴克 退輔會

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