清境旅客數 仍稱冠高山農場

南投仁愛清境農場是知名景點，隨當地星巴克、紙箱王等相繼退場，遭質疑觀光熱度不再沒落了。農場表示，民間經營品牌更迭有其商業考量，而去年旅遊約68萬人次，居全台高山農場類遊憩據點之冠，將持續在地夥伴及業者合作發展觀光。

2026-03-15 15:46