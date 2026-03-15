國際藝術家粘信敏師生展 彰化美術館登場 遇見創作的酸甜苦辣

國際藝術家粘信敏聯手9位藝術菁英師生聯展今天起到4月4日在彰化縣立美術館展出，粘信敏說，快樂的心態是持續創作的動力，得獎是一種肯定，而創作過程本身更是一種享受，歡迎大家來走進他們的創作天地，遇見繪畫的酸甜苦辣。

「DREAM IN ACTION JUST DO IT NOW 粘信敏與九位夥伴的對話」由彰化縣長王惠美和粘信敏老師主持開幕式，粘信敏與9位藝術菁英劉俊志、黃介豪、謝政憲、翁瑋志、鄭秝奾、林昭君、林昭佩、鄭旭芬、陳永軒展出包含傳統油畫、水彩、現代感的數位藝術、陶瓷立體創作，匯集百件精選之作。

王惠美說，粘老師是彰化藝術界的驕傲，在國際舞台屢放異彩，憑藉作品「湖畔清晨」奪得「世界藝術家挑戰賽」不分媒材類大獎，寫下連續3屆獲獎的亞洲藝術家紀錄，讓世界看見台灣。

粘信敏於2021、2026年二度榮獲「美國國際藝術家雜誌世界藝術獎」首獎，2024 年「飲水思源」於同項賽事獲得第2名殊榮，創作展現出極具韌性的藝術生命力。粘信敏表示，繪畫遇見的酸甜苦辣，如同理解事物的過程，會接觸到不同學問與細節，而快樂的心態是持續創作的動力。

策展人劉俊志、黃介豪表示，夢想與現實之間，僅隔著一條名為「行動」的河流，每位創作者都是勇於追夢的人。而粘老師用創作證明藝術不是天空中的神話，而是長期實踐的結果。

本次除了有靜態展，3月21日還有藝術座談會，3月22日有「黃金萬年草」多肉花藝體驗，希望透過手作與對話，讓藝術真正走進民眾的生活。今天與會者還有彰化文化局局長張雀芬、中部水彩畫會會長林俊寅、台灣I F A美術協會副會長蔡錫和、心月藝術中心館長卓麗秋及謝義德醫師賢伉儷等人。

「DREAM IN ACTION JUST DO IT NOW 粘信敏與九位夥伴的對話」今天舉行開幕式。記者林宛諭／攝影