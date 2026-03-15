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台中攤商驚現「檳榔糖葫蘆」 攤商：禁售18歲以下

中央社／ 台中15日電

台中市向上市場有攤商販售糖葫蘆，品項多元除了常見的草莓、葡萄，連小黃瓜、柑橘片都有，其中最驚奇的是檳榔。老闆表示，裹上紅糖口味不會死甜，但禁止販售給18歲以下。

有民眾到向上市場逛街購物，發現糖葫蘆攤商桌上插著許多根糖葫蘆，品項十分多元，有來自大湖的草莓、麝香綠葡萄等常見口味，另外還有強調溫室的小黃瓜、大吉大利的砂糖橘，其中一個標示牌上寫著「高山青」，仔細一看竟是「檳榔糖葫蘆」吸引許多民眾駐足拍照。

郭姓老闆笑說，他不是第一個做檳榔糖葫蘆的人，先前在其他夜市也看過有人賣過。他先前在雲林斗六夜市擺攤，生意很好，很多台中人也跑去斗六採買。不過，檳榔糖葫蘆不會賣給18歲以下。

不少逛菜市場的民眾看到，紛紛拿出手機拍照。謝姓民眾表示，檳榔糖葫蘆確實吸睛又新奇，小時候曾偷嚐過檳榔的滋味，那滋味至今難忘，又澀、又辣，難吃到想哭，沒過多久她感覺心跳加速、臉頰滾燙，強烈的心悸感讓她以為自己中毒了，從此不敢再嘗試檳榔滋味。

攤商 檳榔 台中市

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