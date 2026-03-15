台中財力降級...議員憂中捷藍線延伸太平有變數 市府回應了

台中捷運藍線已開工，市府同步部署延伸太平計畫，不過，台中市財政等級由二級降為三級，交通部1月底針對藍延計畫的可行性研究報告，要求市府重新修正財務評估。綠營議員要求市府精準提財政規畫，勿讓捷運路網卡關；藍營則籲中央提高中捷補助比例，有助台中軌道建設。捷工局表示，市府依中央審查意見優化，有望爭取中央更高補助。

中捷藍線延伸太平段規劃自太平區東平路起，向西延伸經太平路、振興路，至進德路銜接捷運藍線B20站，並串聯台中火車站，屬中運量捷運系統，預計全線地下化興建，路線長度約4.66公里，沿線規劃設置四座地下車站，可補足台中東區與太平地區捷運服務缺口。

行政院主計總處1月公布新的各縣市財力分級，中市從原來二級調降到三級，未來重大建設的中央補助比例也將隨之調整。交通部鐵道部在審查藍線延伸太平可行性研究時，已函文台中市府，要求市府依最新級次修正內容 。

民進黨市議員陳俞融批評，藍線延伸太平段總工程經費達403.14億元，市府過去不斷誇口財政穩健，頻動用預算打造盧秀燕個人形象、舉辦煙火式大型活動，如今財政評比降級根本現出原形，要求市府提出精準財政規劃，別讓這條連結屯區的捷運大動脈陷入停擺。

國民黨市議員楊大鋐說，台中捷運七線齊發，需要中央支持與協助，台中市很多重大建設都由中市府自籌經費建設，現今財政降級，中央針對捷運工程補助理應提升，才有助於台中軌道發展，平衡區域間發展。

財政局指出，台中因財劃法修法後，中央統籌分配稅款增幅低於其他縣市，致財力級次調整，「財力級次下降，未來申請中央補助有望提高比例」。中央自2026年縮減地方補助，台中市一般性及計畫型補助合計減少約157億元，市府將依中央意見完善計畫，並爭取更高補助。