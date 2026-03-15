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福馬奔騰！太極門台中道館慶60週年 凝聚和平正能量

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
太極門青少年以熱情洋溢的龍馬舞，祝福大家如駿馬奔騰、勇往直前。圖／太極門台中道館提供
太極門青少年以熱情洋溢的龍馬舞，祝福大家如駿馬奔騰、勇往直前。圖／太極門台中道館提供

迎接 2026 丙午馬年，太極門台中道館於今日舉辦「和平永續．福馬奔騰」新春茶敘。今年適逢太極門氣功養生學會成立60周年，現場匯聚各界貴賓，透過文化展演與點燈祈福，共同為世界祈求和平與永續。

太極門掌門人洪道子博士指出，太極門師徒至今已走訪全球122個國家，與不同信仰與文化交流互動，以實際行動分享愛、和平與良心，獲得各界廣泛而良善的迴響。他強調，愛與和平是全人類共同的心願，而喚醒世人的良心，正是促進地球和諧與永續發展的重要根本。

台中市政府社會局副局長廖宗侯表示，太極門長年推廣氣功養生與身心健康，推動中華文化與國民外交，讓世界看見台灣。

立法委員楊瓊瓔表示，太極門長年推動「良心」與「透明」理念，並與聯合國相關倡議接軌，對促進社會正向發展具有重要意義。她指出，在資訊混雜、詐騙頻傳的時代，更需要培養辨別真偽與堅守良心的能力，期盼從良心文化出發，讓社會更加正直透明，城市發展更幸福繁榮。

台中市議員沈佑蓮表示，在太極門學習是一件幸福的事，能感受正能量並促進身心健康。議員吳佩芸說，看到太極門60年的成果深受感動，每次來到太極門都能感受到正能量與和平善良的力量。她也感謝太極門長期為社會與國際付出。

活動三大亮點，一是文化與心靈的饗宴，由氣勢磅礡的鼓陣揭開序幕，搭配弟子親手縫製的「太極神龍」現身，象徵神龍賜福、喚醒世人良心。

二是世代傳承，龍馬舞由青少年弟子展現熱情，寓意勇往直前；燈籠舞是女弟子以柔美舞姿點亮心燈。另小師兄姐領唱「世界一家」傳遞純真善念。

歡樂送五寶由銀髮族與幼童弟子合力演出，獻上「健康、財富、智慧、快樂、幸福」五種祝福。

現場貴賓共同點燈，象徵點亮心中的良心與希望，為全球祈福。

太極門弟子代表蔡孜才表示，在新的一年裡，期盼人人從自身做起，以良心為本，將愛與善的力量傳遞到社會每個角落。

太極門台中道館2026歲次丙午新春茶敘在氣勢磅礡的鼓聲中揭開序幕。圖／太極門台中道館提供
太極門台中道館2026歲次丙午新春茶敘在氣勢磅礡的鼓聲中揭開序幕。圖／太極門台中道館提供

吳佩芸 楊瓊瓔 台中

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