快訊

今天第4起地震！東部海域16:14規模5.4 為「獨立事件」

經典賽／日本寫隊史最慘成績氣氛沉重 凌晨近2點才離開球場

18縣市有感！東部海域16:14規模5.4地震 最大震度4級

聽新聞
0:00 / 0:00

清境沒落？2指標店家收攤被質疑熱度不再…農場提1數據打臉

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
清境地區屢遭質疑沒落了，但清境農場表示，去年約有68萬人次造訪，居全台高山農場類遊憩據點之冠。圖／清境農場提供
清境地區屢遭質疑沒落了，但清境農場表示，去年約有68萬人次造訪，居全台高山農場類遊憩據點之冠。圖／清境農場提供

南投仁愛清境農場是知名景點，隨當地星巴克、紙箱王等相繼退場，遭質疑觀光熱度不再沒落了。農場表示，民間經營品牌更迭有其商業考量，而去年旅遊約68萬人次，居全台高山農場類遊憩據點之冠，將持續在地夥伴及業者合作發展觀光。

退輔會清境農場海拔高度約1800公尺，鄰近合歡山，場內飼養綿羊、馬匹，能與羊群近距互動，並有「綿羊秀」、「馬術秀」等常態演出，每年「奔羊節」更是當地活動重頭戲，旅遊人次曾破百萬，但受疫情、國旅衰退等影響跌破百萬大關。

由於，坐落在清境農場國民賓館旁、號稱「全台最高」的星巴克，以及紙箱王等指標性店家去年相繼熄燈退場，導致屢遭質疑清境觀光熱度不再。對此，清境農場表示，部分屬民間經營的區域品牌更迭，有其商業策略調整考量，場方祝福。

針對清境觀光熱度不再，場方表示，根據觀光署統計，清境農場去年入園人次約 68 萬人，以及網路溫度計DailyView輿情分析，均是穩坐全台高山農場類遊憩據點之冠；另今年初的奔羊節至春節期間，入園人次較去年同期也逆勢增加近萬人。

清境農場表示，國旅不景氣雖為近年共同觀光困境，但相關旅遊數據仍顯示清境頗受遊客青睞，而人流略減是蛻變轉向提升旅遊品質的必經之路，場方將強化與跨域創新合作，持續與政府、清境觀光協會、社區發展協會等在地夥伴發展觀光。

此外，為改善清境地區停車空間不足問題，場方於有限的高山地形增設114個停車格，導入收費管理，解決車位遭長期占用，透過半小時內免費及消費折抵，提高周轉率也刺激消費，也鼓勵民眾搭乘台灣好行清境線，讓高山之旅減碳更輕鬆。

清境地區屢遭質疑沒落了，但清境農場表示，去年約有68萬人次造訪，居全台高山農場類遊憩據點之冠。圖／清境農場提供
清境地區屢遭質疑沒落了，但清境農場表示，去年約有68萬人次造訪，居全台高山農場類遊憩據點之冠。圖／清境農場提供

清境地區屢遭質疑沒落了，但清境農場表示，去年約有68萬人次造訪，居全台高山農場類遊憩據點之冠。圖／清境農場提供
清境地區屢遭質疑沒落了，但清境農場表示，去年約有68萬人次造訪，居全台高山農場類遊憩據點之冠。圖／清境農場提供

清境地區屢遭質疑沒落了，但清境農場表示，去年約有68萬人次造訪，居全台高山農場類遊憩據點之冠。圖／清境農場提供
清境地區屢遭質疑沒落了，但清境農場表示，去年約有68萬人次造訪，居全台高山農場類遊憩據點之冠。圖／清境農場提供

清境地區屢遭質疑沒落了，但清境農場表示，去年約有68萬人次造訪，居全台高山農場類遊憩據點之冠。圖／清境農場提供
清境地區屢遭質疑沒落了，但清境農場表示，去年約有68萬人次造訪，居全台高山農場類遊憩據點之冠。圖／清境農場提供

清境地區屢遭質疑沒落了，但清境農場表示，去年約有68萬人次造訪，居全台高山農場類遊憩據點之冠。圖／清境農場提供
清境地區屢遭質疑沒落了，但清境農場表示，去年約有68萬人次造訪，居全台高山農場類遊憩據點之冠。圖／清境農場提供

清境地區屢遭質疑沒落了，但清境農場表示，去年約有68萬人次造訪，居全台高山農場類遊憩據點之冠。圖／清境農場提供
清境地區屢遭質疑沒落了，但清境農場表示，去年約有68萬人次造訪，居全台高山農場類遊憩據點之冠。圖／清境農場提供

清境農場 觀光 南投

延伸閱讀

六福村周末人潮少？他1.5小時全玩完 網揭台灣遊樂園「4大敗筆」

國旅漏洞！觀光遊園車缺乏全國一致性管理 全靠業者自律

場面浪漫…退輔會昔為安置榮民蓋農場 今成櫻花絕美勝地

相關新聞

清境沒落？2指標店家收攤被質疑熱度不再…農場提1數據打臉

南投仁愛清境農場是知名景點，隨當地星巴克、紙箱王等相繼退場，遭質疑觀光熱度不再沒落了。農場表示，民間經營品牌更迭有其商業考量，而去年旅遊約68萬人次，居全台高山農場類遊憩據點之冠，將持續在地夥伴及業者合作發展觀光。

台中捐發票送5000棵樹苗 為華山基金會籌資源助弱勢長者與家庭

立委蔡其昌與台中市議員施志昌合作發起「捐發票、贈樹苗」公益活動，將在大甲、大安、外埔及日南地區舉辦四場次，預計發送約5000株樹苗。今天首場在大甲五里聯合活動中心開跑，施志昌呼籲鄉親，透過植樹行動綠化家園，也為社福團體貢獻愛心。

彰化芳苑3座新橋通車 謝嘉邑行善團完成公部門不可能任務

嘉邑行善團為彰化縣芳苑鄉建造7座橋，第五、六、七座橋完工今通車，鄉公所盛大舉行謝土通車典禮，感謝嘉邑行善團超高效率，5個月內改建3座橋，若公部門施做須層層行政作業，可能兩年還沒做完一座橋。

彰化路邊停車費試辦第1次採平信催繳 第2次寄掛號信加收50元

停放彰化縣公有路邊收費停車格要注意了！彰化縣政府為推動路邊停車無紙化開單措施，即日起，試辦路邊停車費第一次採平信催繳，如逾期未繳，第二次補繳通知則以掛號寄送，另加收工本費50元，如仍未在期間限繳納，將處以300元罰鍰並追繳停車欠費及工本費。

侯家軍出征！侯友宜、陳柏翰掛同框看板 主打傳承新力量

新北市府前副發言人陳柏翰年初宣布投入永和區議員選戰，今天掛出與新北市長侯友宜合體看板，陳柏翰表示，他將接棒侯市長「好好做代誌」精神，為永和居民打拚。

雲林9月起營養午餐免費 地方憂財力影響菜色…縣府：每餐補助約60元

全國多縣市9月起推動國中小學營養午餐免費政策，雲林縣也名列其中。外界憂心各縣市財力差距，恐影響午餐品質；部分學校更坦言擔心未來菜色縮水，縣長張麗善強調，中央喊卡的3章1Q國產可溯源食材補助，將自籌財源接續辦理，並規畫平均每餐補助約60元，不分城鄉、統一標準，確保學生吃得營養、健康且安心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。