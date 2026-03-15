清境沒落？2指標店家收攤被質疑熱度不再…農場提1數據打臉

南投仁愛清境農場是知名景點，隨當地星巴克、紙箱王等相繼退場，遭質疑觀光熱度不再沒落了。農場表示，民間經營品牌更迭有其商業考量，而去年旅遊約68萬人次，居全台高山農場類遊憩據點之冠，將持續在地夥伴及業者合作發展觀光。

退輔會清境農場海拔高度約1800公尺，鄰近合歡山，場內飼養綿羊、馬匹，能與羊群近距互動，並有「綿羊秀」、「馬術秀」等常態演出，每年「奔羊節」更是當地活動重頭戲，旅遊人次曾破百萬，但受疫情、國旅衰退等影響跌破百萬大關。

由於，坐落在清境農場國民賓館旁、號稱「全台最高」的星巴克，以及紙箱王等指標性店家去年相繼熄燈退場，導致屢遭質疑清境觀光熱度不再。對此，清境農場表示，部分屬民間經營的區域品牌更迭，有其商業策略調整考量，場方祝福。

針對清境觀光熱度不再，場方表示，根據觀光署統計，清境農場去年入園人次約 68 萬人，以及網路溫度計DailyView輿情分析，均是穩坐全台高山農場類遊憩據點之冠；另今年初的奔羊節至春節期間，入園人次較去年同期也逆勢增加近萬人。

清境農場表示，國旅不景氣雖為近年共同觀光困境，但相關旅遊數據仍顯示清境頗受遊客青睞，而人流略減是蛻變轉向提升旅遊品質的必經之路，場方將強化與跨域創新合作，持續與政府、清境觀光協會、社區發展協會等在地夥伴發展觀光。

此外，為改善清境地區停車空間不足問題，場方於有限的高山地形增設114個停車格，導入收費管理，解決車位遭長期占用，透過半小時內免費及消費折抵，提高周轉率也刺激消費，也鼓勵民眾搭乘台灣好行清境線，讓高山之旅減碳更輕鬆。

清境地區屢遭質疑沒落了，但清境農場表示，去年約有68萬人次造訪，居全台高山農場類遊憩據點之冠。圖／清境農場提供

清境地區屢遭質疑沒落了，但清境農場表示，去年約有68萬人次造訪，居全台高山農場類遊憩據點之冠。圖／清境農場提供

清境地區屢遭質疑沒落了，但清境農場表示，去年約有68萬人次造訪，居全台高山農場類遊憩據點之冠。圖／清境農場提供

清境地區屢遭質疑沒落了，但清境農場表示，去年約有68萬人次造訪，居全台高山農場類遊憩據點之冠。圖／清境農場提供

清境地區屢遭質疑沒落了，但清境農場表示，去年約有68萬人次造訪，居全台高山農場類遊憩據點之冠。圖／清境農場提供