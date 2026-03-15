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彰化埤頭種下7種耐旱台灣原生樹種 碳匯大家一起來努力

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
彰化縣政府與林業及自然保育署南投分署今天邀集各界代表在埤頭鄉豐崙公園種下厚葉石斑木、山芙蓉等7種耐旱的台灣原生樹種。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府與林業及自然保育署南投分署今天邀集各界代表在埤頭鄉豐崙公園種下厚葉石斑木、山芙蓉等7種耐旱的台灣原生樹種。記者林宛諭／攝影

彰化縣政府與農業部林業及自然保育署南投分署今天在埤頭鄉豐崙公園0.45公頃土地種下厚葉石斑木、山芙蓉等7種耐旱的台灣原生樹種，彰化縣長王惠美說，近年來縣府已提供逾30萬株樹苗，給鄉鎮市公所、學校及機關團體，一起為植樹綠化努力。

王惠美表示，植樹不僅是種樹，更是為土地播下希望的種子，今天大家攜手種下厚葉石斑木、山芙蓉、椬梧、水黃皮、珊瑚樹、白水木、象牙木等7種本地原生樹種，代表對土地的承諾，期盼為彰化種下蓊鬱如蔭的未來。

農業部林業及自然保育署副署長廖一光表示，由於氣候變遷，碳排放量越來越多，歐洲國家甚至要收碳稅，種樹可以改變微氣候並固碳，把空氣中的二氧化碳吸收到樹木，這也是逐漸受到重視的「碳匯」，政府並推動國土生態綠網，希望串連生態保育，在中央山脈森林、河川農田海岸都種樹，讓野生動物也有生態廊道，才不會成為孤島效應。

立委謝衣鳯說，期盼大家共同達成永續發展及減碳目標，尤其像未來企業將面臨的碳費，都需中央和縣府一起協助企業，朝向節能減碳邁進。

今天活動還有手作植栽DIY，並提供金毛杜鵑、蘭嶼羅漢松、厚葉石斑木、七里香等原生樹苗各500株，共2千株，給民眾領取。也表揚對綠美化有功人士及團體。

今天參與植樹活動的還有南投分署長李志珉、縣議員劉淑芳、李俊諭、吳錦潭、埤頭鄉鄉長杜懿彩、彰化縣工商發展投資策進會總幹事洪榮章、埤頭鄉農會理事長楊宏超等人，及來自社區、學校、企業代表共襄盛舉。

彰化縣長王惠美(前左一)與林業及自然保育署南投分署今天邀集各界代表在埤頭鄉豐崙公園種下7種耐旱的台灣原生樹種。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美(前左一)與林業及自然保育署南投分署今天邀集各界代表在埤頭鄉豐崙公園種下7種耐旱的台灣原生樹種。記者林宛諭／攝影

彰化縣長王惠美(前右)送樹苗給民眾。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美(前右)送樹苗給民眾。記者林宛諭／攝影

謝衣鳯 王惠美 洪榮章

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