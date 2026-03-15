台中捐發票送5000棵樹苗 為華山基金會籌資源助弱勢長者與家庭

立委蔡其昌與台中市議員施志昌合作發起「捐發票、贈樹苗」公益活動，將在大甲、大安、外埔及日南地區舉辦四場次，預計發送約5000株樹苗。今天首場在大甲五里聯合活動中心開跑，施志昌呼籲鄉親，透過植樹行動綠化家園，也為社福團體貢獻愛心。

今天活動與華山基金會、林業署台中分署及台中市農業局合作，提供的樹苗品種包含杜鵑、桂花、矮仙丹、六月雪、燈稱花與野牡丹等。施志昌希望透過贈苗，鼓勵民眾親手種下希望，實踐減碳生活。

市議員施志昌指出，隨著電子發票載具普及，社福團體募捐發票的難度大幅增加，致資源縮減。這次特別結合贈苗活動募集發票，希望能為華山基金會籌得更多資源，讓弱勢長者與家庭獲得更完善的照顧。

蔡其昌大甲服務處主任周鈺騏表示，這項活動已舉辦多年，感謝大甲文武里葉淑惠里長及相關單位的共同投入。植樹能綠化社區，更是對抗氣候變遷的最直接行動。

活動將辦四場，包括15日下午2點於外埔區公所前、21日上午10點於大甲日南慈德宮，下午2點於大安頂庄公園。