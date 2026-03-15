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台中半程馬拉松開跑 部分報名費捐作公益

中央社／ 記者趙麗妍台中15日電

台中城市半程馬拉松今天上午登場，吸引逾1萬5000名跑者齊聚台中。今年以「花」為主題，變裝組跑者穿上花朵裝以創意詮釋春天意象。賽事也將部分報名費作為公益捐款。

台中市運動局發布新聞稿表示，台中城市半程馬拉松今天在台中市政府前廣場登場，吸引逾1萬5000名跑者齊聚，以腳步感受台中都會魅力。

運動局指出，今年賽事以「花」為主題，邀請跑者換上花朵創意裝扮。大會紀念衫採用寶特瓶回收紗製作，全面推動手冊與成績證明電子化，降低碳足跡。賽事也將部分報名費作為公益捐款，並邀請台中市自閉症教育協進會、信望愛基金會及家扶基金會等社福團體參與，以行動支持運動平權與弱勢兒童成長。

運動局長游志祥表示，感謝主辦單位台中市不動產建築開發商業同業公會理事長謝麟兒及其團隊，以企業力量結合運動推廣與環保理念回饋社會。謝麟兒說，「台中城市半程馬拉松」邁入第7屆，持續以「為地球而跑」為理念，實踐ESG（環境保護、社會責任、公司治理）與綠色永續精神。

公益 環境保護 台中

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