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彰化田中友善運動節 毛孩、親子、長輩一起動起來

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
彰化縣田中馬系列活動「心田中友善運動節」今天開跑，還有社區啦啦隊變裝來加油。圖／主辦單位提供
彰化縣田中馬系列活動「心田中友善運動節」今天開跑，還有社區啦啦隊變裝來加油。圖／主辦單位提供

彰化縣田中馬系列活動「心田中友善運動節」，今天在田中鎮「田中米寶綠園道」熱鬧登場，許多民眾全家老少帶著長輩和毛孩一起路跑，田中馬拉松總幹事鄭宗政說，田中馬希望推廣「讓運動不再只是競賽，而是一場溫暖的運動日」。

中華民國舒康樂活運動協會主辦的「寵愛運動嘉年華・心田中友善運動節」今天吸引來自各地約2500位民眾帶著家人和寵物齊聚田中開跑，彰化縣縣長王惠美、立委陳素月、議員鄭俊雄與蕭妤亘等地方人士與會。

鄭宗政說，「寵愛運動嘉年華」開放給民眾帶著毛孩參加已進入第4年，希望傳遞「不論年齡、不論寵物，都可以一起運動」的精神，也期許大家都能在活動中找到屬於自己的運動方式，透過多元友善的活動，鼓勵更多人走出戶外、培養規律運動習慣。

今天許多民眾牽著毛孩一起路跑，也有家長推著嬰兒車和毛孩跑，更有70、80多歲長者和家人參加，跑不動就變健走，依舊能享受運動的快樂。

活動也安排「寵物露天講座」，邀請專業人士分享寵物友善觀念，認識狗狗的天生氣質與品種特性，帶領飼主從狗狗的角度重新認識散步與運動的意義，讓運動不只是消耗體力，更成為陪伴與探索世界的美好時光。

今年活動另一亮點為「鄉親同樂會與趣味運動會」，在地社區與啦啦隊鄉親超過千人參與，在老師帶動下進行帶動跳與傳球等互動遊戲，還有飛盤挑戰、棒球九宮格、射箭體驗等運動體驗區，及小朋友最喜愛的溜滑梯城堡遊戲區、防火宣導小英雄體驗活動與友善市集，讓不同族群都能找到屬於自己的參與方式。

鄭宗政說，田中馬拉松系列活動能持續推廣也要感謝企業夥伴支持，包括亞太醫療連續3年全力支持友善運動，金蜜蜂提供完賽補給飲水，及泰山企業提供活動挑戰獎品，讓活動能辦得更加多元完善。

彰化縣田中馬系列活動「心田中友善運動節」今天開跑，許多民眾帶著自己的毛孩一起享受運動的快樂。圖／主辦單位提供
彰化縣田中馬系列活動「心田中友善運動節」今天開跑，許多民眾帶著自己的毛孩一起享受運動的快樂。圖／主辦單位提供

彰化縣田中馬系列活動「心田中友善運動節」今天開跑，許多民眾帶著自己的毛孩一起享受運動的快樂。圖／主辦單位提供
彰化縣田中馬系列活動「心田中友善運動節」今天開跑，許多民眾帶著自己的毛孩一起享受運動的快樂。圖／主辦單位提供

彰化縣田中馬系列活動「心田中友善運動節」今天開跑，許多民眾帶著自己的毛孩一起享受運動的快樂。圖／主辦單位提供
彰化縣田中馬系列活動「心田中友善運動節」今天開跑，許多民眾帶著自己的毛孩一起享受運動的快樂。圖／主辦單位提供

寵物 田中馬 運動

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