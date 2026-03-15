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台中海線火燒山空汙警訊 楊典忠揪何欣純、蔡其昌種樹送樹苗

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
台中市海線文化關懷協會今天在清水運動場舉辦2026「森呼吸．植樹低碳愛地球」贈樹苗活動，吸引很多人參加。圖／中市議員楊典忠提供
台中市海線文化關懷協會今天在清水運動場舉辦2026「森呼吸．植樹低碳愛地球」贈樹苗活動，吸引很多人參加。圖／中市議員楊典忠提供

最近幾天台中海線常發生火燒山，山林火警與空汙問題受重視；台中市海線文化關懷協會今天在清水運動場舉辦2026「森呼吸．植樹低碳愛地球」贈樹苗活動，吸引大批民眾排隊領取樹苗。

台中市議員楊典忠今天邀請民進黨台中市長參選人何欣純、民進黨立法院黨團總召蔡其昌到場共襄盛舉，一起將綠色希望送到市民手中，透過實際行動呼籲大家一起守護海線環境、種樹護台中。

今年活動第10年，主辦單位準備10種不同樹苗供民眾領取，包括山櫻花、桂花、水黃皮、杜鵑、白千層、黃槿、福木、瓊崖海棠、紫花木及羅漢松等，兼具景觀美化、生態保育與綠化環境等多元功能，許多民眾一早攜家帶眷領取樹苗。

活動現場請植樹專家，現場教學在家種樹苗的程序，何欣純、蔡其昌與楊典忠也在現場按步驟將樹苗種植在盆栽中，示範種樹苗後發樹苗，樹苗領取踴躍，4600棵樹苗不到15分鐘領光。

立委何欣純表示，她第二年參加海線文化關懷協會植樹節苗活動，種樹是非常有意義的環境教育，前人種樹、後人乘涼，環境變得更好，種樹也響應總統賴清德「微森林、都市林」的計畫，民眾種樹除了美化環境，更能吸收二氧化碳、降低熱島效應。

蔡其昌說，種樹愛地球這是非常重要的事情，楊議員與海線文化關懷協會連續10年舉辦發送樹苗活動，非常有毅力，值得繼續推薦支持，市長參選人何欣純也需要大家支持，她推動台電中火煤改氣，也在中央支持台中捷運預算，也要求捷運橘線延伸清水，我們要用實際行動支持「會做事、肯做事的人」。

市議員楊典忠表示，海線文化關懷協會連續10年舉辦植樹節贈樹苗活動，從最初幾百棵樹苗到現在4600棵，年年吸引許多民眾參與，顯示大家對環境保護的重視逐年提升，近年來海線地區工廠、電廠林立，也經常受到境外汙染影響，改善空氣品質與推動綠化環境更顯重要。

台中市海線文化關懷協會今天在清水運動場舉辦2026「森呼吸．植樹低碳愛地球」贈樹苗活動，吸引很多人參加。圖／中市議員楊典忠提供
台中市海線文化關懷協會今天在清水運動場舉辦2026「森呼吸．植樹低碳愛地球」贈樹苗活動，吸引很多人參加。圖／中市議員楊典忠提供

蔡其昌 何欣純

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