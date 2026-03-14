快訊

伊朗媒體敦促民眾撤離阿聯3港口 預告幾小時內將成「打擊目標」

戰火擾亂能源供給…德黑蘭挾持它威脅全球 彭博：伊朗將變更危險

台中4旬女遭男友割喉慘死 為何直奔警局不送醫？高大成質疑凶嫌恐全為自己

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導

台中市豐原區昨晚驚傳62歲傅姓男子涉嫌割喉42歲的紀姓女友後，開車載女友到3公里外的翁子派出所自首，紀女送醫不治。中山附醫法醫科主任高大成說，頸動脈距皮膚僅1公分，一旦頸動脈被割斷，大量血迅速噴濺恐致命，推估「3分鐘就斷氣！」恐人還沒到醫院就死了。

警方查出，傅男犯案後並未求救，反而冷靜開車載著垂死女友，直奔翁子派出所自首。到派出所時，副駕駛座已染滿紀女的鮮血，再轉送醫院搶救，紀女已不治。

高大成說明，頸動脈距離皮膚僅約1公分，刀子一劃就容易割到頸動脈，一旦頸動脈被割斷，血液就以每分鐘500CC到1000CC在噴濺，「大約3分鐘就死了」，因為人體血液只有3000CC到5000CC，因此割頸相當致命，非常危險。

高大成懷疑，傅嫌載紀女直奔派出所，可能是為了符合自首要件，但紀女遭割喉非常致命，若先到警局再轉送醫院，可能還沒到醫院，人就死了。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

醫院 女友 割喉案 高大成 自首 警察

延伸閱讀

為何這麼熟練？15歲少年偷公車開130公里 只為送14歲女友上學

屏東賽嘉飛行場傳意外！男駕滑翔傘墜落 送醫搶救不治

豐原情殺命案／男女談分手破局 男揮刀砍女友頸部 重創送醫不治

女老師遭撞死…毒駕男釀宜蘭連環車禍 檢方聲押獲准

相關新聞

22年前耕讀園槍擊案倖存 豐原男卻割喉殺女友遭檢方聲押

台中豐原區13日晚間發生割喉情殺案，傅姓男子曾在2004年耕讀園槍擊案倖存，昨晚和小他23歲的紀姓女友爭吵後，竟涉嫌鐮刀割破其喉嚨，再載著瀕死的紀到派出所稱「我殺了女友」；台中地檢署今天複訊後以涉犯重罪伴隨逃亡之虞，依殺人罪嫌將他向法院聲請羈押禁見。

台中4旬女遭男友割喉慘死 為何直奔警局不送醫？高大成質疑凶嫌恐全為自己

台中市豐原區昨晚驚傳62歲傅姓男子涉嫌割喉42歲的紀姓女友後，開車載女友到3公里外的翁子派出所自首，紀女送醫不治。中山附醫法醫科主任高大成說，頸動脈距皮膚僅1公分，一旦頸動脈被割斷，大量血迅速噴濺恐致命，推估「3分鐘就斷氣！」恐人還沒到醫院就死了。

豐原情殺案42歲女遭割喉…兒招魂喊話「媽別怕跟我們回家」 一擲就聖杯

台中市豐原區割喉情殺案，家屬昨晚得知紀女死訊後相當悲痛，今天下午2點半重返現場安排招魂儀式，由紀女的兒子負責招魂，在法師引導下，兒向媽媽說，「家人都有到場，請媽媽不要害怕，跟我們回殯儀館。」隨後擲筊一次就聖杯。

影／騎車持刀攔路過車輛搶手機 台東成功警追查破案查獲毒品

台東縣成功鎮瀋陽街昨傍晚5時許發生一起街頭強盜案件。一名約30歲黃姓男子騎乘機車，持刀攔下路過車輛並毆打駕駛，隨後搶走對方手機後逃離現場，嚇壞附近民眾。

影／貨車駕駛毒駕拒檢！南投勇警騎機車國道追逐30公里 制伏吸毒男

南投埔里與草屯警方今天合作，攔截毒駕小貨車。謝姓嫌犯一路拒檢、衝撞警車，還兩度開上國道六號，企圖甩開警方追緝，員警除駕駛巡邏車追捕，也騎著警用機車追上國道，擋在貨車前，成功制伏吸毒男，阻止可能釀成重大傷亡。

女投資虛擬幣遭搶200萬！嫌「狂叫車」設斷點 警追到小琉球8人全落網

林姓女子日前欲面交投資虛擬貨幣200萬元，卻被詐騙集團搶奪現金逃逸，警方鎖定車牌先抓開車載人的林姓少年等3人，發現動手行搶的李姓男子中途下車再搭車逃逸，鎖定他藏匿在小琉球某民宿，昨天持票攻堅，一舉逮獲李男等5人，現場查扣到毒品依托咪酯煙彈、K他命，警詢後依搶奪、毒品罪嫌移送法辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。