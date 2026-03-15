藍營台中市長初選 中間、綠營選民成民調勝負關鍵

爭取國民黨下屆台中市長提名的江啟臣與楊瓊瓔，力拚月底的初選民調，昨造勢大會隔空對壘。楊展現強大組織能量動員萬人參加，江主打名人站台，加上派系助陣，地方實力未必遜色，中間選民將成勝負手，綠營支持者的意向也可能左右戰局。

面對最新的內參民調顯示，國民黨互比由江啟臣以大差距領先楊瓊瓔，但從政多年，地方實力扎實的楊瓊瓔則在原縣區的大雅舉辦萬人挺瓔、造勢晚會，透過庶民語言，塑造屬於個人的「民意聲勢」與「草根支持」。

在這場姐弟之爭，楊瓊瓔面對目前民調落後，在造勢大會上打出哀兵策略，強調首場造勢對自己來說，是急起直追的開始，而不是穩定領先的巡迴謝票，期待拉抬聲勢，在民調反敗為勝。

江啟臣則邀謝龍介與柯志恩站台，主打城市規畫與六都連線，延續了他相較於楊瓊瓔更加國際化的優勢。中西東南區屬於舊市區，選民結構不像原縣區涇渭分明，江在中間選民的高支持度，理論上能穩穩吃下，但電話民調的特性卻使他不得不慎。

江陣營最擔心的狀況是「民進黨支持者在電話民調中灌票」，藍營在舊市區不像原縣區基層組織強大，是綠營「電話灌票」相對容易的區域；江請謝、柯不遠百里而來，就是為了鞏固中間選民，否則原縣區的比拚，江未必比楊更有優勢。

江啟臣在原縣區也並非一定處於下風，日前紅派大老、前台中縣長廖了以，及代表黑派的海線立委顏寬恒雙雙出席挺江茶會，說明江獲得傳統派系的支持，與基層強大的楊瓊瓔有一戰之力；但派系色彩對中間選民反而是包袱，江啟臣當日未親自出席茶會，多少說明這層顧慮。

地方人士認為，江啟臣當前最好策略是穩扎穩打，他在此前多次媒體民調擁有顯著領先，不宜自亂陣腳，造勢活動也多強調良性競爭，盡量不攻擊楊瓊瓔，展現高度與格局，避免日後整合不利。