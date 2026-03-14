加入毒品咖啡包集團製毒和販毒 彰化兩男被判徒刑3年8月

彰化縣張姓與許姓男子加入葉男的製毒集團，葉男允諾張男每製造2500包毒品咖啡包可獲報酬2萬5千元，再由許姓攜至葉男指定地點賣給不特定人。彰化地方法院依違反毒品危害防制條例，判處張男三罪，有期徒刑4月至3年8月，許男一罪3年8月。可上訴。

判決書指出，張男、許男加入葉男（綽號阿偉，由檢察官另案偵查）發起的製毒集團，民國113年間葉男擔任金主並提供製毒原料和果汁粉給張、許二人製造毒品咖啡包，一名詹姓男子提供住處作為製毒工廠。張男把0.35公克毒品原料混合果汁粉放入空咖啡包裝袋，以封口機封口後，交給許男攜至葉男指定地點出售給不特定人。

警方據報請檢察官指揮偵辦，同年10月間拂曉出擊搜索製造工廠，許男正要載毒品咖啡包出門，發現員警埋伏即開車衝撞警車後逃逸，員警追逐約一小時在一處空地找到許男丟棄的1159包毒品咖啡包，3小後在永靖鄉第一公墓停車場查獲許男棄置的車，及搜出車上154包毒品咖啡包，員警同日上午在製毒工廠查獲製毒工具、現金14萬6900元、毒品咖啡包1089包，再從張男車上找到7包毒品咖啡包及分裝器具等物品。

警方又查出，張男以5千元賣40包毒品咖啡包給賴姓男子，又無償轉讓摻有毒品的香菸給劉姓男子施用。

彰化地院審酌，張男、許男身心健全、知識正常，參與製毒犯罪組織共同製造混合毒品，造成危險性較單一種類者為甚，張男販賣、轉讓毒品給他人，使毒品外流，犯罪所生危害程度非輕，並考量犯罪組織分工、製毒數量，暨審酌兩人犯後坦承犯行，兼衡自陳學識程度、家庭生活、經濟狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885