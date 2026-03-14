彰化杜鵑花季今開幕 木棉花季接力登場

春天來臨，彰化縣第一場花季活動在社頭鄉杜鵑花大道展開，今天有演唱會，明天寫生比賽；木棉花季分別由竹塘鄉、埤頭鄉和二林鎮舉辦，竹塘鄉、埤頭鄉都是本月21日，二林鎮28日，埤頭鄉公所今發動社區和團體打掃花道，迎接花季活動來臨。

社頭鄉在長達約兩公里的杜鵑花道，舉辦「2026社頭杜鵑花季」開幕典禮，社頭鄉所會、鄉農會首長出席，農村發展及水土保持署、觀光署均派員共襄盛舉，彰化縣工商策進協會總幹事洪榮章、縣政府參議柯呈枋也與會，場面盛大。

社頭鄉長蕭浚二說，杜鵑花季活動邁入第四年，今、明兩天活動內容豐富，今邀請歌手戴梅君、林育澤與樂團麋先生、南非雜耍特技、孫悟空72變魔術秀接力演出，明兒童繪畫寫生比賽、社區學校團體才藝表演熱力登場；兩天的上午9點到下午5點免費接駁車往返杜鵑花季會場與社頭火車站、清水岩寺、里樂公園。

埤頭鄉東螺溪河畔木棉花與竹塘鄉木棉花，同屬花青素與類胡蘿蔔素較濃，紅色鮮艷，目前這兩處木棉花幾近滿開，一片火紅。埤頭鄉公所今舉辦我愛埤頭、乾淨向前走」清淨家園活動，興農、和豐、埤頭等三社區環保志工隊，及埤頭青溪婦女協會等團體參與，在地企業歐典生技公司贊助，花道經清掃變得乾淨，拍照錄影畫面更美麗。

竹塘鄉21日木棉花季活動舉辦「歡樂路跑」，報名已額滿，另一項人氣活動「水田大力士」在水田中踩泥拚搏激烈場面備受矚目，當天電視兒童節目帶動跳等多項親子互動表演，小農市集、和服賞花體驗、「與泥同樂」抓泥鰍、打卡送好禮，摸彩送家電等活動等著民眾參加。

二林鎮木棉花的花色橙黃，目前花開約六成，鄉公所預定21日管制交通、28日舉辦二林鎮東螺溪木棉花樂遊季，上午9點到下午2點安排親子主題闖關、烤大豬美食分享、拍照打卡送好禮、童玩特色創意市集，期待民眾來賞花。

根據農業資料顯示，木棉花盛開後的兩周內結束花期，花期受天氣影響，天氣熱花期縮短，建議3月賞花。

彰化縣二林鎮木棉樹夾道，盛開時節景色怡人。記者簡慧珍／攝影