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台中后里焚化廠垃圾車大排長龍「塞爆」 環保局：啟動分流紓解

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
后里焚化廠垃圾車大排長龍，駕駛怨聲載道。圖／民眾提供
后里焚化廠垃圾車大排長龍，駕駛怨聲載道。圖／民眾提供

台中市烏日焚化廠正值歲修，大批垃圾及廚餘改送后里焚化廠，造成后里焚化廠連日大塞車，垃圾車排隊排到廠外，長達數百公尺，司機怨聲載道。環保局今天說明，后里焚化廠尖峰時段車流量大，經啟動分流紓解車潮，昨進廠車流順暢。

環保局表示，后里焚化廠近日配合烏日焚化廠上半年歲修作業，增加收受民生垃圾進廠去化，以維持台中市穩定的垃圾收運量能；針對12日適逢周四垃圾量較多（清潔隊周三例行休假停收垃圾），加上下午2時至4時屬垃圾車進廠尖峰時段，期間進廠車流量大，導致后里焚化廠車輛進廠需等待。

環保局說明，台中市三座焚化廠為維持穩定操作營運，每年各安排2次例行停爐歲修，烏日焚化廠率先在今年3月1日起歲修，並於3月9日至17日兩爐共停，維護設備系統，烏日廠同步垃圾吊車系統汰換優化提升操作穩定性，以維持穩定的垃圾處理量能。

環保局指出，3月12日屬於后里焚化廠進廠尖峰時段，短時間進廠車流量大，在環保局督促操作廠商加派人力整理焚化垃圾貯坑，提升垃圾車進廠傾卸速度，已紓解進廠車流，同時透過分流調度機制，昨天廠外已無等待進廠車流。

后里焚化廠垃圾車大排長龍，駕駛怨聲載道。圖／民眾提供
后里焚化廠垃圾車大排長龍，駕駛怨聲載道。圖／民眾提供

昨天傍晚5時，后里焚化廠外已無垃圾車排隊。圖／台中市政府提供
昨天傍晚5時，后里焚化廠外已無垃圾車排隊。圖／台中市政府提供

昨天傍晚5時，后里焚化廠外已無垃圾車排隊。圖／台中市政府提供
昨天傍晚5時，后里焚化廠外已無垃圾車排隊。圖／台中市政府提供

垃圾車 環保局 台中市

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