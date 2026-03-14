彰化木棉杜鵑齊放 多地推花季活動邀民眾共賞

彰化縣東螺溪畔木棉花近日盛開，埤頭鄉公所今天號召民眾邊賞花、邊撿垃圾，清出超過1.5公噸垃圾、約1.8萬支菸蒂；竹塘鄉另結合賞花與趣味競賽，21日辦木棉花季活動。

東螺溪沿岸木棉花道全長約5公里，為彰化春季熱門賞花景點之一，每年吸引大批遊客賞花。

埤頭鄉公所表示，為以實際行動愛護環境，今天舉行「我愛埤頭、乾淨向前走」清淨家園活動，號召民眾沿木棉花道健行並撿拾垃圾，共清出超過1.5公噸垃圾、約500公斤回收物、約1.8萬支菸蒂，希望為花季注入正能量，讓埤頭美麗被更多人看見，同時喚起民眾重視垃圾減量與資源回收。

竹塘鄉公所將於21日舉行「2026竹塘鄉水神傳說木棉花季」，邀請民眾漫步橙紅色花道，並規劃路跑、「水田大力士」競技、抓泥鰍、親子互動表演、小農市集、和服賞花體驗等活動。

此外，社頭杜鵑花季今天登場，社頭鄉長蕭浚二上午出席開幕儀式說，每年3月忠義路「杜鵑花大道」盛開，可欣賞綿延近2公里杜鵑花，這次除有音樂饗宴外，更有高難度特技與奇幻魔術表演；活動為今天與明天，上午9時至下午5時提供免費接駁車，從會場往返台鐵社頭車站、清水岩寺及里樂公園。