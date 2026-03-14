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彰化芳苑3座新橋通車 謝嘉邑行善團完成公部門不可能任務

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
嘉邑行善團理事長鄭秀玉（最前者）帶領芳苑鄉地方士紳、各級民代，從善頂橋、善廍橋走到善芳橋。記者簡慧珍／攝影
嘉邑行善團理事長鄭秀玉（最前者）帶領芳苑鄉地方士紳、各級民代，從善頂橋、善廍橋走到善芳橋。記者簡慧珍／攝影

嘉邑行善團為彰化縣芳苑鄉建造7座橋，第五、六、七座橋完工今通車，鄉公所盛大舉行謝土通車典禮，感謝嘉邑行善團超高效率，5個月內改建3座橋，若公部門施做須層層行政作業，可能兩年還沒做完一座橋。

芳苑鄉公所在頂廍村的善頂橋（原名頂廍1橋）、善廍橋（原名頂廍2橋）的交界處，舉行3座橋梁（包括文津村的善芳橋，原名文津7橋）完工謝土暨通橋典禮，立法委員謝衣鳯和縣議員洪騰明、洪子超、吳淑娟出席，鄉代會主席陳禮模和村長聯誼會（文津村）長陳鴻圖等鄉代與村長與會，嘉邑行善團理監事和團員包一輛遊覽車參加，場面熱鬧。

鄉長林保玲說，嘉邑行善團在彰化縣改建14座橋，其中7座在芳苑鄉，原本狹窄老舊、結構堪慮的橋梁變身寬敞穩固，大幅提升文津村與頂廍村的村民農產運輸與生活安全，芳苑鄉所會和鄉民對嘉邑行善團有著滿滿感謝，7座橋都改名，呼應嘉邑行善團的善與愛。

林保玲又說，今落成通橋的3座橋僅5個月就改建完工，如果公部門編列經費、申請補助、規畫設計、發包施工到驗收，可能1座橋一年都建造不完，民力效率結合公部門需求，不到半年升級基礎建設也提升民眾生活品質的與生命，她呼籲芳苑鄉民想做善事時優先考慮捐款給嘉邑行善團，回報嘉邑行善團對地方溫暖關懷。

嘉邑行善團理事長鄭秀玉表示，嘉邑行善團過去一年內為全台興建22座橋梁，接到地方請求改善橋梁，行善團都派員勘查，確有需求才做；必須感謝理監事和團員對她的疼惜與支持，只要對的就支持她放手去做，也感謝十方大眾捐款嘉邑行善團，一起「共善」做好事得到功果圓滿。

嘉邑行善團過去3年多內斥資3千多萬為芳苑鄉建造7座橋，鄭秀玉說，芳苑鄉選對了人，有勤快為民爭取福利建設的鄉長林保玲，及用心為民服務的鄉民代表和村長，才有7座橋陸續完工和通車。

芳苑鄉3座橋的謝土暨通橋典禮，嘉邑行善團朗讀疏文和經文，全體與會人員參拜上天和諸神佛之後，在祥獅引領、燃放鞭炮、鼓聲作響的歡喜氛圍中從善頂橋、善廍橋走到善芳橋，共同見證民間與地方政府攜手改善偏鄉基礎建設的豐碩成果。

彰化縣芳苑鄉公所今舉行善頂橋、善廍橋、善芳橋的完工謝土暨通橋典禮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉公所今舉行善頂橋、善廍橋、善芳橋的完工謝土暨通橋典禮。記者簡慧珍／攝影

彰化縣芳苑鄉公所、嘉邑行善團和芳苑鄉地方士紳、各級民代參加善頂橋、善廍橋、善芳橋的完工謝土暨通橋典禮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉公所、嘉邑行善團和芳苑鄉地方士紳、各級民代參加善頂橋、善廍橋、善芳橋的完工謝土暨通橋典禮。記者簡慧珍／攝影

謝衣鳯 嘉邑行善團

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