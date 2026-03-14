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彰化路邊停車費試辦第1次採平信催繳 第2次寄掛號信加收50元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣自即日起，試辦路邊停車費第一次採平信催繳，如逾期未繳，第二次補繳通知則以掛號寄送，另加收工本費50元。報系資料照片
彰化縣自即日起，試辦路邊停車費第一次採平信催繳，如逾期未繳，第二次補繳通知則以掛號寄送，另加收工本費50元。報系資料照片

停放彰化縣公有路邊收費停車格要注意了！彰化縣政府為推動路邊停車無紙化開單措施，即日起，試辦路邊停車費第一次採平信催繳，如逾期未繳，第二次補繳通知則以掛號寄送，另加收工本費50元，如仍未在期間限繳納，將處以300元罰鍰並追繳停車欠費及工本費。

彰化縣政表示，依據彰化縣公有公共停車場收費及管理自治條例規定，車輛停放在路邊停車場後，應於停車日起一個月內完成繳費。逾期未繳納者，管理機關將寄發通知要求補繳。為配合推動路邊停車無紙化開單措施，即日起產生的停車費，採試辦方式增加第一次平信催繳通知。

縣政府交通處說明，公有路邊收費停車場停車費應在停車日起30日內完成繳納，如逾期未繳納停車費，縣府交通處將以平信寄發催繳通知，請駕駛人於寄件次日起30日內完成補繳。

交通處表示，如第一次平信催繳通知後仍未完成繳費，將再以掛號寄發補繳通知單，並依規定加收工本費50元，如果經第二次補繳通知後仍未繳納者，將依道路交通管理處罰條例規定，處300元罰鍰並追繳停車欠費及工本費。

交通處提醒民眾，為避免因逾期產生補繳工本費及交通罰鍰，請車主在停車後隔日查繳，盡速透過自動扣繳（三大電信及遠通電收）及行動支付管道完成繳費，並定期查詢停車費繳納情形。

彰化縣自即日起，試辦路邊停車費第一次採平信催繳，如逾期未繳，第二次補繳通知則以掛號寄送，另加收工本費50元。報系資料照片
彰化縣自即日起，試辦路邊停車費第一次採平信催繳，如逾期未繳，第二次補繳通知則以掛號寄送，另加收工本費50元。報系資料照片

停車費 彰化

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