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全台首創！台中地政局攜手租賃公會簽合作意向書力拚居住正義

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中租賃公會理事長張玉玲（右）與台中市地政局長曾國鈞（左）簽署「租賃住宅市場健全發展合作意向書」。記者趙容萱／攝影
台中租賃公會理事長張玉玲（右）與台中市地政局長曾國鈞（左）簽署「租賃住宅市場健全發展合作意向書」。記者趙容萱／攝影

台中為移入城市，租屋需求高，台中市租賃住宅服務商業同業公會昨晚舉辦春酒，全台首創以產官合作模式，與地政局簽署「租賃住宅市場健全發展合作意向書」，透過弱勢安居媒合、免費法律諮詢及輔導業者合法化等措施，公私協力為台中市民打造優質、安全的租賃環境。

地政局長曾國鈞表示，隨著外縣市就業、就學與新住民等多元族群持續移入，台中市居住人口突破286萬，穩居全台第二大城市，衍生大量租屋需求。截至去年底，台中市實價登錄租約有效件數逾2.4萬件。

曾國鈞指出，打造安心的租屋環境是市府團隊責無旁貸的使命，此次與具備第一線實務經驗的台中租服公會合作，實踐「租得安心、住得放心」的重要里程碑，未來將建立制度化的機制，落實居住正義

台中市租賃住宅服務商業同業公會理事長張玉玲表示，公會會員家數一年成長逾90家，目前達364家；公會致力提升租賃產業的專業與服務品質，台中是全國首創以產官合作模式，提供法律諮詢等服務，代表地方政府與產業並肩作戰，期盼能共同將台中租屋市場推向更專業、透明且更有溫度的新高度。

地政局說明，這次合作意向書涵蓋三大核心行動，「落實弱勢居住扶助與安居媒合機制」、「完善諮詢與協助管道」，以及「輔導業者合法化與公益慈善併行」。

中華民國租賃住宅服務全國聯合會理事長劉貞君說明，粗估弱勢族群租客約占25%至30%，為降低房東端疑慮並減少租賃糾紛，積極研議「優良房客認證」制度，評選標準包含不擾鄰、準時繳租、愛惜房屋等，預計今年底前正式上路，。

台中租賃公會與台中市地政局昨共同簽署「租賃住宅市場健全發展合作意向書」。記者趙容萱／攝影
台中租賃公會與台中市地政局昨共同簽署「租賃住宅市場健全發展合作意向書」。記者趙容萱／攝影

台中租賃公會與台中市地政局昨共同簽署「租賃住宅市場健全發展合作意向書」。記者趙容萱／攝影
台中租賃公會與台中市地政局昨共同簽署「租賃住宅市場健全發展合作意向書」。記者趙容萱／攝影

台中租賃公會與台中市地政局昨共同簽署「租賃住宅市場健全發展合作意向書」。記者趙容萱／攝影
台中租賃公會與台中市地政局昨共同簽署「租賃住宅市場健全發展合作意向書」。記者趙容萱／攝影

台中租賃公會理事長張玉玲（右）與台中市地政局長曾國鈞（左）簽署「租賃住宅市場健全發展合作意向書」。記者趙容萱／攝影
台中租賃公會理事長張玉玲（右）與台中市地政局長曾國鈞（左）簽署「租賃住宅市場健全發展合作意向書」。記者趙容萱／攝影

實價登錄 台中 居住正義

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