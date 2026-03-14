南投重金留才 學者：良好辦學 才能留住學生

面對少子化與台中明星高中的磁吸效應，南投縣政府推出「重金留才」政策，透過十萬五千元獎學金與學校激勵金，鼓勵優秀學生留在縣內升學。學生擔心競爭力不足，家長與教師則認為有助減緩人才外流；大葉大學助理教授施建彬指出，地方政府應挹注資源提升辦學品質，才是留住學生關鍵。

國立中興高中陳姓高二生表示，會考成績可到台中明星高中就讀，但因通勤與生活考量選擇留在南投。「不用每天搭車到台中，生活輕鬆很多。」她認為，十萬元以上獎學金確實吸引人，但學習環境仍是最重要因素，「如果我弟弟成績很好，我還是會建議他去台中，接觸的人多、競爭強。」

陳媽媽表示，南投學生長期外流到台中已成常態，「縣府願意提供獎學金，至少是一個開始。」她認為十萬元對一般家庭不算小，不僅減輕負擔，也可能讓原本想外出的學生重新考慮，「優秀學生願意留下來，學校學習氣氛也會慢慢被帶動。」

黃姓高中教師指出，十點五萬元對部分「五Ａ」學生確實有吸引力，「原本一定要往台中跑的學生，現在可能會多想一下，但真正挑戰是如何把學生教好。」

彰師大退休教授黃德祥表示，廿多年前推動高中社區化也曾以獎學金鼓勵學生就近升學，但不少家長仍願意多花錢讓孩子念私校，獎學金對一般學生吸引力有限。

施建彬補充，許多家長仍希望孩子進入名校，私校強調「勤管嚴教」，孩子求學過程的人脈也被視為未來發展資源。地方政府若要真正留住優秀學生，須提升教學品質、增加教育資源投入，才能讓在地升學成為可行選擇。

苗栗縣推動會考激勵及「鮭魚回流方案」，愈來愈多績優考生留鄉就近入學。苗栗高中在繁星計畫錄取大學人數歷年名列全國前茅。苗栗縣家長協會榮譽理事長黃正銘指出，會考獎勵與鮭魚回流方案對提升縣內學子學習表現及在地升學確有助益，家長也更清楚升學管道規則。