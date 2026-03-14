留住學子 南投縣內升學 祭10萬獎學金

面對少子化與學生跨縣市升學趨勢，南投縣政府推出「學力精進」與「就近入學」雙軌政策，國中會考表現優良且就讀縣內公立高中職學生，最高可獲十萬五千元獎學金；同時設置一百萬元學力獎勵金，鼓勵學校提升教學成效，增加學生在地升學意願。

縣府指出，近年不少南投學生選擇到台中就讀高中，地方學校招生壓力增加。今年整合多項配套措施，從教學端、學校端到學生端同步推動，提升學習品質並增加留鄉誘因。

在「學力精進」方面，縣府鼓勵各國中發展校本課程與差異化輔導，強化基礎學科能力，並以會考「增Ａ減Ｃ」作為指標，提高精熟比例、降低待加強學生。會考成績明顯進步學校，依規模核發五千元至五萬元團體獎勵金，並辦理教師敘獎，帶動整體教學動能。

「就近入學」部分，國中畢業生若會考成績優良並就讀縣內公立高中職，可依成績領取三萬元至七萬五千元獎學金；若五科均達精熟且合計十個「＋」，另可加碼三萬元。綜合各項獎勵，就讀縣立高中最高可領十萬五千元。學生若選擇在縣內升學，縣府也將對原畢業國中及就讀高中分別核發一萬元與五千元團體獎勵金，鼓勵國中與高中共同推動在地升學。

南投縣長許淑華說，教育是城市發展的重要基礎，縣府從學力提升到升學誘因全面規畫，希望學生在南投就學也能獲得良好發展機會。教育處指出，未來將持續推動國際教育交流與海外學習補助，逐步建立在地升學與人才培育的正向循環。

苗栗縣在九十六學年度起，便推動「國中會考成績激勵方案」與「鮭魚回流方案」，鼓勵優秀學生留在縣內高中就讀。會考成績達五Ａ十＋、寫作六級分的榜首可獲十萬元獎學金；留在縣內高中，五Ａ五＋、寫作五級分以上可獲八萬元，五Ａ、寫作五級分以上可領三萬六千元。

今年元月頒發一一四學年鮭魚回流獎勵金，共五十名學生獲獎，全縣二十一所中學達標，總金額達六四○萬元。縣府評估，長期獎勵制度能有效提升在地升學動能。