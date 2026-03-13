近600名童軍齊聚南投竹山大露營 培養團隊精神

近600名學生參加2天童軍大露營，活動包含慶祝大會、技能考驗、探涉旅行、社區服務、營火晚會等。南投縣政府表示，盼童軍們透過體驗與合作，培養團隊精神及解決問題能力。

南投縣政府今、明兩天在竹山鎮瑞竹國中營地，舉辦「慶祝童軍節暨女童軍懷念日大露營」，邀國小、國中、高中職、社區童軍團近600名童軍，齊聚參與戶外學習與交流，包含童軍節慶祝大會、會員大會、童軍技能考驗、探涉旅行、社區服務、闖關及營火晚會。

南投縣政府教育處表示，活動透過團隊合作建設營地，接著舉行童軍節慶祝大會傳承童軍精神，夜間安排營火活動，各童軍團透過表演與交流，展現創意活力；明天活動規劃最受期待的探涉旅行，讓學員走出營地深入社區，以行動實踐「日行一善」童軍精神。

教育處長王淑玲說，童軍教育不僅重視技能學習，更強調品格培養與服務精神養成，透過童軍活動，使學生在戶外探索與團隊合作中，學習責任、互助與尊重，也能培養解決問題與領導團隊的能力；縣府也盼透過大露營活動，讓更多學生體驗童軍精神與價值。