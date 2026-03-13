快訊

興櫃股后要上市了 新股抽中可望賺58.5萬元、報酬率75%

趕時間別上來！國道2號東向16.7公里車禍 回堵2公里單線通行

台中市3處社會住宅開放申請 坐落南屯、太平與烏日區共超過600戶

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市南屯區、太平區與烏日高鐵站旁昨起開放3處社宅申請，此次採聯合招租，共釋出約600個戶數，並將在3月14日、21日、28日辦理現場看屋。圖為烏日高鐵好宅／台中市政府提供
台中市南屯區、太平區與烏日高鐵站旁昨起開放3處社宅申請，此次採聯合招租，共釋出約600個戶數，並將在3月14日、21日、28日辦理現場看屋。圖為烏日高鐵好宅／台中市政府提供

台中市近日有3處社會住宅開放，分別是南屯區建功5號、太平育賢三期、烏日區高鐵等3處好宅，市府辦理聯合招租，從昨天到開始到4月10日可申請，3處社宅總共提供超過600戶，其中又以烏日高鐵好宅最為熱門，符合條件的民眾可把握時間申請。

台中市住宅發展工程處表示，聯合招租提升行政效率、減少往返申請的不便，申請人可以一次掌握3處社宅資訊；申請方式包含臨櫃投件、郵寄申請，以及24小時線上申請，申請人在受理時間到台中市社會住宅17租網站填寫資料並上傳相關文件，即可完成申請。

住宅處將在3月14、21、28日3周的周六上午9時到下午4時，分別在南屯區建功5號、太平育賢三期與烏日區高鐵好宅，舉辦現場看屋，每戶都配備冷氣、窗簾、單人或雙人床箱、衣櫃、衛浴設備、上下廚櫃、流理台、抽油煙機、瓦斯爐、熱水器與燈具等等。

住宅處補充，今年因應中央分級租金政策，除了過去的第一年依照市價5折、第二年6折、第三年起7折的收費方式，還針對低收入戶或中低收入戶採取4折優惠租金；另外根據今年1月三讀通過的住宅法修正條文，此次招租將保留至少20%給新婚2年內或遇有未成年子女的家庭。

住宅處說，申請資格為18歲以上台中市民或在台中市就業就學有居住需求者，且申請者與配偶名下並無位於台中、彰化、苗栗與南投的自有住宅，每人每月平均所得低於5萬7509元、不動產低於579萬元，租賃期他好宅不到6年且沒有積欠社宅相關費用。

本次開放申請的3處好宅，南屯區建功5號鄰近嶺東商圈與忠勇商圈，周邊有春安國小和嶺東科大，提供101戶；太平區育賢三期在環中東路三段與育才路交叉口，周邊有新光國中、新高國小和多間醫療院所，提供250戶；烏日高鐵好宅在高鐵台中站旁，周邊還有烏日國中、旭光國小等，提供270戶。

社會住宅 台中市

延伸閱讀

首批婚育宅！台南蛋黃區「宜居小東」社宅抽出376戶 中籤率僅13％

2年內新增招租3.7萬戶社宅 內政部全國統一登記平台117年上線

北市規畫社宅10處、近4千戶 南港戶數為何居首都之冠？

台東中央社宅招租服務據點啟用 供面對面諮詢申租

相關新聞

彰化女婿義大利主廚落腳鹿港 正宗拿坡里披薩入選亞太50大

彰化縣政府推動「彰化友善店家」計畫並導入星級認證機制，全縣已累積429間通過認證的友善店家，其中134間榮獲最高等級三星認證，由彰化女婿義大利主廚 Giuseppe Sellitto 在鹿港鎮的「Vesuvio Pizzeria 想義廚房」，以家鄉拿坡里的披薩成功入選「2026亞太區50大披薩」。

台中市3處社會住宅開放申請 坐落南屯、太平與烏日區共超過600戶

台中市近日有3處社會住宅開放，分別是南屯區建功5號、太平育賢三期、烏日區高鐵等3處好宅，市府辦理聯合招租，從昨天到開始到4月10日可申請，3處社宅總共提供超過600戶，其中又以烏日高鐵好宅最為熱門，符合條件的民眾可把握時間申請。

2026全大運在中央大學！北極點燃聖火 主題曲、吉祥物首亮相

中央大學承辦2026全國大專校院運動會（全大運），也是為運動部成立後首屆全大運，共計21個競賽種類，為全台大專校院規模最大的運動賽會。中大今日在記者會公布全大運主題曲「青春永續」，由學生一手創作，以及師生票選命名的吉祥物「歐比」(Orbit)，傳達這屆賽會「無懼・永續」大會精神。

全台最集中完整彩瓷聚落群在這裡 巫氏族親團結提報文資

彰化縣文資審議委員會委員今到溪湖鎮，現勘西寮里四連幢彩瓷聚落群，聚落群相關的巫氏宗族多名成員陪同踏勘，展現全台少見的宗族團結支持祖厝被指定為文化資產，希望連結公部門和社區的力量修復再利用，讓更多人知道「過湳」巫姓宗族與溪湖共榮的發展史。

「終結癌害，不能只靠醫院」陶聲洋防癌基金會力推終結癌害社區建設

癌症連年位居全國十大死因榜首，彰化縣員榮醫療體系和衛生局、陶聲洋防癌基金會、彰化縣防癌協會，今合辦防癌講座與癌症篩檢，陶聲洋防癌基金會董事長陳光耀說，近年推動「終結癌害社區建設」模式，期能結合地方地府，共同構築防癌社區。

彰化芳苑人參山藥評鑑 委員：品質可與日本山藥比拚

全國山藥種植面積屬一屬二的彰化縣芳苑鄉，今天鄉農會舉辦第一屆優質人參山藥評鑑，禮聘7名產官學界從重量、外形的黃金比例，評選出前10名；縣政府農業處表示，明天將推廣為全縣評鑑，邀請更多種植人參山藥的農民參賽以提升整體品質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。