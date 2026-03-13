台中市3處社會住宅開放申請 坐落南屯、太平與烏日區共超過600戶

台中市近日有3處社會住宅開放，分別是南屯區建功5號、太平育賢三期、烏日區高鐵等3處好宅，市府辦理聯合招租，從昨天到開始到4月10日可申請，3處社宅總共提供超過600戶，其中又以烏日高鐵好宅最為熱門，符合條件的民眾可把握時間申請。

台中市住宅發展工程處表示，聯合招租提升行政效率、減少往返申請的不便，申請人可以一次掌握3處社宅資訊；申請方式包含臨櫃投件、郵寄申請，以及24小時線上申請，申請人在受理時間到台中市社會住宅17租網站填寫資料並上傳相關文件，即可完成申請。

住宅處將在3月14、21、28日3周的周六上午9時到下午4時，分別在南屯區建功5號、太平育賢三期與烏日區高鐵好宅，舉辦現場看屋，每戶都配備冷氣、窗簾、單人或雙人床箱、衣櫃、衛浴設備、上下廚櫃、流理台、抽油煙機、瓦斯爐、熱水器與燈具等等。

住宅處補充，今年因應中央分級租金政策，除了過去的第一年依照市價5折、第二年6折、第三年起7折的收費方式，還針對低收入戶或中低收入戶採取4折優惠租金；另外根據今年1月三讀通過的住宅法修正條文，此次招租將保留至少20%給新婚2年內或遇有未成年子女的家庭。

住宅處說，申請資格為18歲以上台中市民或在台中市就業就學有居住需求者，且申請者與配偶名下並無位於台中、彰化、苗栗與南投的自有住宅，每人每月平均所得低於5萬7509元、不動產低於579萬元，租賃期他好宅不到6年且沒有積欠社宅相關費用。

本次開放申請的3處好宅，南屯區建功5號鄰近嶺東商圈與忠勇商圈，周邊有春安國小和嶺東科大，提供101戶；太平區育賢三期在環中東路三段與育才路交叉口，周邊有新光國中、新高國小和多間醫療院所，提供250戶；烏日高鐵好宅在高鐵台中站旁，周邊還有烏日國中、旭光國小等，提供270戶。