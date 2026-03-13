快訊

興櫃股后要上市了 新股抽中可望賺58.5萬元、報酬率75%

趕時間別上來！國道2號東向16.7公里車禍 回堵2公里單線通行

聽新聞
0:00 / 0:00

2026全大運在中央大學！北極點燃聖火 主題曲、吉祥物首亮相

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
中大歡迎全國民眾到中大為全大運選手加油。圖／中央大學提供
中大歡迎全國民眾到中大為全大運選手加油。圖／中央大學提供

中央大學承辦2026全國大專校院運動會（全大運），也是為運動部成立後首屆全大運，共計21個競賽種類，為全台大專校院規模最大的運動賽會。中大今日在記者會公布全大運主題曲「青春永續」，由學生一手創作，以及師生票選命名的吉祥物「歐比」(Orbit)，傳達這屆賽會「無懼・永續」大會精神。

中大表示，今年全大運充滿各種亮點，最令人矚目的是首次在北極引燃聖火，由中大校長蕭述三帶領，飛越近半個地球，在世界種子庫前引燃聖火火炬，象徵生命起源與無限希望，隨後從中大鹿林天文台出發，並透過阿里山鄒族傳統「戰祭」祈福，從世界的極地回到台灣的文化根源，這一路傳遞，不只是一道聖火，更是一分對生命、對土地、對未來的憧憬與希望。

2026全大運賽會的吉祥物「歐比」（Orbit）今日登場，造型是一架具備太陽能板翅膀的可愛衛星機器人，名稱源自英文ORBIT（軌道），象徵衛星穩定運行、不斷前行的精神，不僅寓意中央大學在學術研究與科技創新上的持續突破，更呼應這屆全大運「無懼挑戰、永續前行」的核心精神。除視覺亮點，中大學生自行創作2026全大運主題曲「青春永續」，從作詞、作曲、編曲到演唱，全部由中央大學學生一手包辦，把青春的熱血、運動的拚搏精神，還有對永續的未來想像，都寫進旋律裡，傳達對未來環境的承諾與勇往直前的態度。

記者會現場也同步展示今年大會服裝，設計簡約大方，融入象徵勝利的火炬圖騰，同時借鏡國際大型賽會永續經營，導入ISO20121永續活動管理標準，減少使用及生產一次性物品。115年全大運不僅是一場頂尖運動員的競技盛會，更是一場關於環境保護與青年勇氣的集體行動，中央大學邀請全國民眾5月2日至6日，一同見證這場「無懼・永續」的綠色運動盛會。

2026全大運主題曲由學生譜寫並通過票選。圖／中央大學提供
2026全大運主題曲由學生譜寫並通過票選。圖／中央大學提供

中大歡迎全國民眾到中大為全大運選手加油。圖／中央大學提供
中大歡迎全國民眾到中大為全大運選手加油。圖／中央大學提供

中央大學承辦2026全大運，從北極點燃聖火在傳回台灣。圖／擷取中大製作全大運影片
中央大學承辦2026全大運，從北極點燃聖火在傳回台灣。圖／擷取中大製作全大運影片

全大運 吉祥物 中央大學

延伸閱讀

喪女之痛後再起跑！ 1998年長野冬奧的聖火傳遞手白冰冰

相關新聞

彰化女婿義大利主廚落腳鹿港 正宗拿坡里披薩入選亞太50大

彰化縣政府推動「彰化友善店家」計畫並導入星級認證機制，全縣已累積429間通過認證的友善店家，其中134間榮獲最高等級三星認證，由彰化女婿義大利主廚 Giuseppe Sellitto 在鹿港鎮的「Vesuvio Pizzeria 想義廚房」，以家鄉拿坡里的披薩成功入選「2026亞太區50大披薩」。

台中市3處社會住宅開放申請 坐落南屯、太平與烏日區共超過600戶

台中市近日有3處社會住宅開放，分別是南屯區建功5號、太平育賢三期、烏日區高鐵等3處好宅，市府辦理聯合招租，從昨天到開始到4月10日可申請，3處社宅總共提供超過600戶，其中又以烏日高鐵好宅最為熱門，符合條件的民眾可把握時間申請。

2026全大運在中央大學！北極點燃聖火 主題曲、吉祥物首亮相

中央大學承辦2026全國大專校院運動會（全大運），也是為運動部成立後首屆全大運，共計21個競賽種類，為全台大專校院規模最大的運動賽會。中大今日在記者會公布全大運主題曲「青春永續」，由學生一手創作，以及師生票選命名的吉祥物「歐比」(Orbit)，傳達這屆賽會「無懼・永續」大會精神。

全台最集中完整彩瓷聚落群在這裡 巫氏族親團結提報文資

彰化縣文資審議委員會委員今到溪湖鎮，現勘西寮里四連幢彩瓷聚落群，聚落群相關的巫氏宗族多名成員陪同踏勘，展現全台少見的宗族團結支持祖厝被指定為文化資產，希望連結公部門和社區的力量修復再利用，讓更多人知道「過湳」巫姓宗族與溪湖共榮的發展史。

「終結癌害，不能只靠醫院」陶聲洋防癌基金會力推終結癌害社區建設

癌症連年位居全國十大死因榜首，彰化縣員榮醫療體系和衛生局、陶聲洋防癌基金會、彰化縣防癌協會，今合辦防癌講座與癌症篩檢，陶聲洋防癌基金會董事長陳光耀說，近年推動「終結癌害社區建設」模式，期能結合地方地府，共同構築防癌社區。

彰化芳苑人參山藥評鑑 委員：品質可與日本山藥比拚

全國山藥種植面積屬一屬二的彰化縣芳苑鄉，今天鄉農會舉辦第一屆優質人參山藥評鑑，禮聘7名產官學界從重量、外形的黃金比例，評選出前10名；縣政府農業處表示，明天將推廣為全縣評鑑，邀請更多種植人參山藥的農民參賽以提升整體品質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。