2026全大運在中央大學！北極點燃聖火 主題曲、吉祥物首亮相

中央大學承辦2026全國大專校院運動會（全大運），也是為運動部成立後首屆全大運，共計21個競賽種類，為全台大專校院規模最大的運動賽會。中大今日在記者會公布全大運主題曲「青春永續」，由學生一手創作，以及師生票選命名的吉祥物「歐比」(Orbit)，傳達這屆賽會「無懼・永續」大會精神。

中大表示，今年全大運充滿各種亮點，最令人矚目的是首次在北極引燃聖火，由中大校長蕭述三帶領，飛越近半個地球，在世界種子庫前引燃聖火火炬，象徵生命起源與無限希望，隨後從中大鹿林天文台出發，並透過阿里山鄒族傳統「戰祭」祈福，從世界的極地回到台灣的文化根源，這一路傳遞，不只是一道聖火，更是一分對生命、對土地、對未來的憧憬與希望。

2026全大運賽會的吉祥物「歐比」（Orbit）今日登場，造型是一架具備太陽能板翅膀的可愛衛星機器人，名稱源自英文ORBIT（軌道），象徵衛星穩定運行、不斷前行的精神，不僅寓意中央大學在學術研究與科技創新上的持續突破，更呼應這屆全大運「無懼挑戰、永續前行」的核心精神。除視覺亮點，中大學生自行創作2026全大運主題曲「青春永續」，從作詞、作曲、編曲到演唱，全部由中央大學學生一手包辦，把青春的熱血、運動的拚搏精神，還有對永續的未來想像，都寫進旋律裡，傳達對未來環境的承諾與勇往直前的態度。

記者會現場也同步展示今年大會服裝，設計簡約大方，融入象徵勝利的火炬圖騰，同時借鏡國際大型賽會永續經營，導入ISO20121永續活動管理標準，減少使用及生產一次性物品。115年全大運不僅是一場頂尖運動員的競技盛會，更是一場關於環境保護與青年勇氣的集體行動，中央大學邀請全國民眾5月2日至6日，一同見證這場「無懼・永續」的綠色運動盛會。

2026全大運主題曲由學生譜寫並通過票選。圖／中央大學提供

中大歡迎全國民眾到中大為全大運選手加油。圖／中央大學提供