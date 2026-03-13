全台最集中完整彩瓷聚落群在這裡 巫氏族親團結提報文資

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化化縣溪湖鎮西寮里「過湳」巫氏宗族古厝貼馬約利卡立體彩瓷、手繪彩瓷。記者簡慧珍／攝影
彰化化縣溪湖鎮西寮里「過湳」巫氏宗族古厝貼馬約利卡立體彩瓷、手繪彩瓷。記者簡慧珍／攝影

彰化縣文資審議委員會委員今到溪湖鎮，現勘西寮里四連幢彩瓷聚落群，聚落群相關的巫氏宗族多名成員陪同踏勘，展現全台少見的宗族團結支持祖厝被指定為文化資產，希望連結公部門和社區的力量修復再利用，讓更多人知道「過湳」巫姓宗族與溪湖共榮的發展史。

文化局與文資委員到四連幢彩瓷聚落群，彰化縣文史工作者蔣敏全2009年參與撰寫溪湖鎮誌，曾田調西寮里巫氏宗族古厝，認為四連幢彩瓷聚落群最具保存價值，文化局提報為文資，縣議員張春洋、溪湖鎮長何炳樺、西寮里長巫典源、社區理事長巫秉穆等巫氏宗族人員全程參與踏勘，不時補充說明。

其中一幢是過湳庄巫氏宗族大房巫長順故居，巫長順曾任日治時期溪湖庄役場書記、官選庄協議會員、光復後當選溪湖鎮民代表會主席、鎮農會理事長等職務，是故副總統謝東閔的台中一中同學，也是總統府前秘書長詹春柏的岳父。巫長順故居建物、玻璃花窗保存完好，神桌底下漆有大正（日治）工匠姓名，處處藏有歷史價值。

負責講解各幢古厝特色的蔣敏全表示，他稱四連幢彩瓷聚落為「甘蔗厝」，跟溪湖糖業發達、溪湖繁營有關，事業經營有成的巫氏宗族有財力購買進口馬約利卡立體瓷磚美化房屋，每幢瓷磚圖案不同，他看過全台很多彩瓷古厝，唯有西寮里彩瓷聚落群最集中，象徵巫氏宗族團結。

西寮社區發展協會理事長巫秉穆說，近年逢年過節巫氏宗族第四、第五代回到各家祖厝祭祀，團聚時有感族中長輩逐漸凋零，老屋日益損壞，然溪湖地區因糖業興盛而有30、40幢彩瓷老厝，但巫氏宗族四連幢彩瓷聚落是最密集完整，族親團結一致的希望透過文資審議程序，獲公部門、學界結合社區展開調查研究計畫，全力修繕和保存，讓更多人認識「過湳」巫氏宗族彩瓷文化。

彰化縣文史工作者蔣敏全解說巫氏宗族古厝讓文資審議委員了解文資價值。記者簡慧珍／攝影
彰化縣文史工作者蔣敏全解說巫氏宗族古厝讓文資審議委員了解文資價值。記者簡慧珍／攝影

彰化化縣溪湖鎮西寮里「過湳」巫氏宗族大房的古厝保留百年古風。記者簡慧珍／攝影
彰化化縣溪湖鎮西寮里「過湳」巫氏宗族大房的古厝保留百年古風。記者簡慧珍／攝影

彰化

