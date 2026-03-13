「終結癌害，不能只靠醫院」陶聲洋防癌基金會力推終結癌害社區建設

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
陶聲洋防癌基金會董事長陳光耀今表示，將員榮醫療體系合作，結合地方政府，共同打造防癌社區。圖／員榮醫療體系提供
癌症連年位居全國十大死因榜首，彰化縣員榮醫療體系和衛生局、陶聲洋防癌基金會、彰化縣防癌協會，今合辦防癌講座與癌症篩檢，陶聲洋防癌基金會董事長陳光耀說，近年推動「終結癌害社區建設」模式，期能結合地方地府，共同構築防癌社區。

陶聲洋防癌基金會董事長陳光耀96歲，為防治癌症奔走，今到員榮醫療體系員生院區演講，強調「終結癌害，不能只靠醫院」，基金會近年推動終結癌害社區建設模式，到彰化縣與員榮醫療體系合作，希望結合地方共同打造防癌社區，包括建立城鄉防癌治理政策、推動防癌生活教育入戶、提升公費癌症篩檢覆蓋率、落實早期發現早期治療，打造更健康、無毒害的生活環境。

員榮醫院社區醫學部主任、家醫科醫師呂清元說，許多癌症早期幾乎沒明顯症狀，一旦出現不適往往已進入中晚期，因此定期篩檢十分重要。國健署目前推動乳癌、肺癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌及胃癌等六項公費癌症篩檢，再加上肺癌早期偵測計畫，高風險族群每兩年可獲一次低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，至於有效預防癌症發生方法包括維持均衡飲食、規律運動、充足睡眠及良好情緒管理，定期篩檢、疫苗接種與健康生活三大策略可大幅提早發現癌症並降低罹癌風險。

陶聲洋防癌基金會和員榮醫療體系本月15日上午8點30分至中午12點，在永靖鄉祥信果菜運銷合作社（德興國小對面）舉辦癌篩及健康講座，現場免費檢測肌耐力與骨密度檢測，民眾可攜帶健保卡參加篩檢。

