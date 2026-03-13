彰化女婿義大利主廚落腳鹿港 正宗拿坡里披薩入選亞太50大

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
獲「彰化友善店家」星級認證的鹿港「Vesuvio Pizzeria 想義廚房」，主廚Giuseppe Sellitto是台灣女婿,來由來自義大利披蕯故鄉拿坡里。記者劉明岩／攝影
獲「彰化友善店家」星級認證的鹿港「Vesuvio Pizzeria 想義廚房」，主廚Giuseppe Sellitto是台灣女婿，來由來自義大利披蕯故鄉拿坡里。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府推動「彰化友善店家」計畫並導入星級認證機制，全縣已累積429間通過認證的友善店家，其中134間榮獲最高等級三星認證，由彰化女婿義大利主廚 Giuseppe Sellitto 在鹿港鎮的「Vesuvio Pizzeria 想義廚房」，以家鄉拿坡里的披薩成功入選「2026亞太區50大披薩」。

彰化縣政府今天為「彰化友善店家」計畫宣傳，經濟暨綠能發展處處長張寒青說，即日起至4月15日，民眾在活動期間至指定店家單筆消費滿200元，可依店家星級最高獲得3枚扭蛋代幣，有機會抽中250元饗樂券。4月3日至6日清明連假至店家消費，還可額外獲得一次抽獎機會，邀請全國民眾春日走訪彰化、體驗在地魅力。

張寒青表示，「彰化友善店家」目前429家已有134家通過9項標準，晉升為三星認證店家，其中語言友善項目要求提供外文服務，讓外國旅客也有賓至如歸的溫暖。去年配合台灣設計展，共輔導101家友善店家進行店面改造，另如百年老店鄭興珍的店面改造，不只把百年老店的風情、文化歷史建築保留下來，更賦予現代意涵。

此外目前彰化餐飲店家，也逐漸邁向國際化，例如近期入選「2026亞太區50大披薩的「Vesuvio Pizzeria 想義廚房」主廚是彰化女婿的義大利主廚Giuseppe Sellitto，他以前是台北喜來登飯店披薩部門的主廚，辭職偕妻返回鹿港開店，主打正統拿坡里披薩，使用經認證烤爐高溫烘烤，餅皮帶有豹紋斑點與Q彈口感。

Giuseppe Sellitto說，他來自披薩的發源地義大利拿坡里，吃著披薩長大的，因此把家鄉披薩帶到台灣，大家想吃在地的披薩就不用特地飛到義大利，就可以享用到道地美食。他的披薩除了重視品質外，也不像一般連鎖店披薩的油膩，是他引以為傲的地方。

張寒青說，未來將持續透過店家串聯、空間改造及創意行銷等方式，強化在地品牌特色，讓彰化成為兼具友善服務與永續發展的魅力城市。「彰化友善店家」相關資訊，可至彰化縣政府經濟暨綠能發展處網站或彰化友善店家官方網站查詢。

獲「彰化友善店家」星級認證的鹿港「Vesuvio Pizzeria 想義廚房」，主廚Giuseppe Sellitto是台灣女婿，來由來自義大利披蕯故鄉拿坡里。記者劉明岩／攝影
獲「彰化友善店家」星級認證的鹿港「Vesuvio Pizzeria 想義廚房」，主廚Giuseppe Sellitto是台灣女婿，來由來自義大利披蕯故鄉拿坡里。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府推動「彰化友善店家」計畫並導入星級認證機制，全縣已累積429間通過認證的友善店家，其中134間榮獲最高等級三星認證，縣府今天為店家宣傳，呼籲民眾踴躍前往消費。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府推動「彰化友善店家」計畫並導入星級認證機制，全縣已累積429間通過認證的友善店家，其中134間榮獲最高等級三星認證，縣府今天為店家宣傳，呼籲民眾踴躍前往消費。記者劉明岩／攝影

