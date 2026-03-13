南投國姓鹿神祭14日登場 看遶境嚐鹿茸養生宴
養鹿是國姓鄉重要產業，鄉公所明天舉辦「鹿神祭」活動，包含遶境、鹿茸養生宴、中小學運動會、樂團演出、抽鹿茸等，鄉公所盼帶動地方產業，並讓遊客感受「好客國姓」魅力。
國姓鄉公所明天在國姓鄉南天宮、北山國中舉辦「鹿神祭」系列活動，包含鹿神遶境、安座祭典、特色市集、運動賽事、鹿茸養生宴、互動遊戲，鄉公所今天表示，盼推廣鹿茸產業結合國中、小學聯合運動會，讓活動不僅充滿客庄節慶氣息，更增添青春熱血活力。
鄉公所透過新聞稿表示，明天一早由鹿神遶境引領群眾熱鬧走入山城，並完成莊嚴的鹿神安座及祭典儀式；另外，除聯合運動競賽，還有多項趣味闖關互動，包含考驗眼手協調的「鹿茸套圈圈」、比精準的「鹿茸秤重大挑戰」及「點點投繞口令」、「葉拓帆布」等。
鹿茸養生宴明午登場，今年首度增至80桌，開放報名仍「秒殺」，有十全鹿茸雞、雪梅蒸鮮魚等10道結合在地物產創意佳餚；國姓鄉長邱美玲說，國姓養鹿傳承百年，鹿神祭是客家子弟表達敬天謝地最大虔誠，更展現國姓鄉身為南投縣最大客家聚落深厚文化。
