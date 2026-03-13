彰化芳苑人參山藥評鑑 委員：品質可與日本山藥比拚

全國山藥種植面積屬一屬二的彰化縣芳苑鄉，今天鄉農會舉辦第一屆優質人參山藥評鑑，禮聘7名產官學界從重量、外形的黃金比例，評選出前10名；縣政府農業處表示，明天將推廣為全縣評鑑，邀請更多種植人參山藥的農民參賽以提升整體品質。

芳苑鄉農會在辦公大樓集會廳舉辦評鑑，23組參賽，評鑑標準在單支外觀性狀方面，要求長度75至85公分之間、單支重量1600至1700公克的黃金比例、形狀直挺不扭曲、表皮完整無傷，內在品質評鑑項目包括生薯肉質的細緻度、抗褐變度、實測牽絲感的黏稠度，及蒸熟後的口感、色澤；此外，有機認證、產銷履歷或農藥檢驗合格證明的可加分。

評審委員的屏科大學熱帶農業暨國際合作系兼任教授高德錚說，人蔘品種很多，人參山藥是其中一種，較黏滑，蛋白質、多醣體較豐富，芳苑鄉砂質土相當適合種植人參山藥，不必使用塑膠直筒，人參山藥自然長得挺直，過去沒舉辦評鑑不知芳苑人參山藥品質，今評鑑發現肉質雪白、黏滑不粉，散發淡淡人參氣味，可媲美進山日本山藥，品質相當好。

芳苑鄉農會總幹事洪翊桓表示，芳苑鄉種植人參山藥的農民尊重土地，利用排水良好砂壤土，不使用塑膠埋管的直立深耕栽培法，栽培難度高、採收不易但能讓山藥直接接觸土壤吸收礦物質，使肉質更為綿密紮實，食安方面鄉農會長年堅持「零農藥殘留」，建立口碑得到消費者信賴。

根據農業資料顯示，2024年全國種植山藥面積約412.23公頃，主要產地為南投縣206.82公頃、彰化縣86.31公頃、新北市33.10公頃，彰化縣芳苑鄉種植77.88公頃，不但全縣最大，也在全台單一鄉鎮市種植面積名列前茅。芳苑鄉人參山藥年產量高達2141.7噸，鄉農會與在地青農合作研發冷凍「人蔘山藥湯品」，實踐「一鄉一特產」發展策略，創造地方農業永續經營新契機。

彰化縣芳苑鄉農會舉辦第一屆人參山藥評鑑，禮聘專家學者檢視人參山藥品質。記者簡慧珍／攝影