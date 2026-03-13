台中行人交通事故死亡 肇因車輛未停讓居多

台中市2025年行人死亡數57人，較2024年增加2人，警方今天分析肇事原因，以車輛未依規定暫停讓行人先行及行人未依標誌、標線穿越道路等違規行為居多。

台中市政府警察局交通警察大隊表示，2026年1月到2月行人交通事故24小時內死亡1人、受傷372人，較2025年同期死亡減少3人、受傷減少107人，顯示行人交通安全已有初步改善成效，但仍有持續精進空間。

警方分析行人交通事故肇因，以車輛未依規定暫停讓行人先行及行人未依標誌、標線穿越道路等違規行為居多。

為強化行人用路安全，警方表示，持續加強易肇事路口及高風險時段交通執法，尤其加強取締「車輛不停讓行人」、「闖紅燈」及「行人違規」等，結合科技執法設備，提升執法精準度與嚇阻效果。

警方說，將定期盤點轄內交通事故熱點，提供相關路權機關作為道路工程改善及交通設施改善參考，從源頭降低交通事故發生風險，全面提升道路環境安全。

警方根據統計表示，行人交通事故死亡者以高齡者居多，將持續利用巡邏勤務勸導或保護行人過馬路等措施，提醒長者穿越道路時應依號誌及行人穿越道通行，並留意來車動態，在不增加員警勤務負擔及不耗用專責警力情況下，加強高齡族群交通安全觀念。