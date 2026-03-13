快訊

清明掃墓 中市5大墓區14日起免費接駁車陸續上路

中央社／ 台中13日電

清明節漸近，為避免公墓周邊交通壅塞，中市府今天公布，明天起到4月5日的週末及連續假日期間，陸續在太平、后里、豐原、沙鹿及霧峰5區提供清明掃墓免費接駁服務。

為避免公墓周邊因掃墓人潮湧入造成交通壅塞，台中市政府民政局公布，自3月14日至4月5日週末及連續假日期間，陸續在太平、后里、豐原、沙鹿及霧峰共5區提供清明掃墓免費接駁服務，採滿載即發，並視人潮機動加開班次。

民政局長吳世瑋表示，假日各墓區周邊將視人潮實施交通管制，呼籲民眾多利用接駁專車，或提前於平日前往祭祀、避開掃墓高峰，也可利用「線上祭拜系統」追思先人，慎終追遠誠意不減。

吳世瑋指出，今年市府於5大墓區規劃掃墓接駁服務，其中，太平區接駁車自3月14日起發車，往返太平區第一花園公墓樹葬區管理室旁至太平區第一花園公墓納骨堂（懷恩堂及太平生命紀念館）。

后里區自3月21日起發車，由后里火車站東站停車場（臨近后科路二段）搭乘至后里區第一示範公墓納骨堂；豐原區則於3月28日起發車，規劃藍、紅兩條路線，起站均設於豐原區公所（大門口），藍線前往豐原區觀音山納骨堂，紅線經一貫道至牌樓（豐原區第八公墓範圍）。

此外，沙鹿區自3月28日起提供接駁服務，由中山路進入示範公墓管制點（馬旺瓦斯分裝廠附近）搭乘，藍線前往沙鹿示範公墓，紅線則前往沙鹿納骨堂；霧峰區則於4月5日提供接駁專車，由霧峰區中正路144巷（入口後方100公尺前廣場）搭乘至霧峰第五公墓旁工寮。

交通管制 公墓 掃墓

