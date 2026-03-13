快訊

連絡宗族情誼傳承文化使命 台中林氏宗廟明辦春季音樂會

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
台中林氏宗廟14日將舉辦「春季音樂會」，以樂為禮、以聲傳情。圖／林承峯提供

霧峰林家後代、明台高中董事長林承峯去年接任「財團法人台灣台中林氏宗廟」董事長，為宗族貢獻一己之力。他表示，14日將舉辦「春季音樂會」，以樂為禮、以聲傳情，使祖德精神在悠揚旋律間流轉，讓宗族情誼與當代文化於歷史殿堂中交織生輝，歡迎各界參與。

他說，台中林氏宗廟原名「台中林氏宗祠」，創建於清嘉慶年間，初稱「林祿公祠」，原址位於內新庄（今台中市大里區）。1930年遷建至現址，由霧峰林家林獻堂先生與中部林氏宗族共同倡建。宗廟建築承襲閩南傳統格局，木雕、彩繪、剪黏與泥塑工藝精湛，殿宇間匾聯碑刻與祭器文物亦極為珍貴，1985年由內政部指定為國家古蹟，為中部宗族文化與歷史記憶的重要象徵。

林承峯是台灣議會民主運動先驅林獻堂的曾孫，位在台中市國光路的台中林氏宗廟內還可見林獻堂父親、清廟舉人林文欽的「文魁」匾額。他說，台中林氏宗廟不僅是宗族信仰中心，更承擔文化傳承的使命，而此次音樂會不僅是一場藝術的饗宴，更是一場文化的共鳴，讓宗廟文化在當代社會持續綻放新意。

林承峯說，台中林氏宗廟長期秉持「以祖德為本、以文化為橋」的理念，透過多元藝文活動深化公共參與，使宗族文化在時代變遷中持續傳承。未來亦將結合藝文、教育資源，讓慎終追遠的精神在藝術文化滋養下綿延不息，成為連結海內外林氏宗親的重要文化橋樑。

台中林氏宗廟14日將舉辦「春季音樂會」，以樂為禮、以聲傳情。圖／林承峯提供

台中林氏宗廟14日將舉辦「春季音樂會」，以樂為禮、以聲傳情。圖／林承峯提供

