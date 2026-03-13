聽新聞
迎戰國際嚴格碳規範！台中舉辦永續論壇 強化地方產業競爭力
隨著COP30（第30屆聯合國氣候變遷大會）去年底召開，全球盤點巴黎協定，各國在碳市場等規範日益嚴格。台中市永續發展及低碳城市推動辦公室昨舉辦「2026台中市淨零×永續綠經濟論壇」，邀集產官學界代表探討，協助地方產業掌握全球減碳契機。
COP30去年11月在巴西亞馬遜雨林城市貝倫登場，聚焦巴黎協定後續落實，各國將提交新的2035年國家自定貢獻（NDC 3.0），專注於提升減碳目標、氣候融資及適應行動。
台中市府低碳辦公室執行長李逸安表示，隨著巴黎協定進入全球盤點階段並邁向COP30共識，各國在碳市場、氣候融資及資訊揭露等規範日益嚴格，地方政府與產業都需提前布局，探討台中市及台灣在全球淨零浪潮下的轉型契機與行動策略。
低碳辦指出，論壇議程聚焦5大主題，包括「迎向COP30：全球碳市場新趨勢」、「永續金融：推動金融投資新格局」、「淨零轉型：企業減碳實務與CSR新價值」、「在地轉型：地方產業的永續力量」及「綠色校園：培育淨零人才新動能」。
低碳辦說明，透過政策解析與實務經驗分享，說明碳管理、供應鏈升級、低碳製程及人才培育在淨零轉型中的關鍵角色，展現產業與教育體系回應國際減碳趨勢的行動能量。
低碳辦表示，昨適逢植樹節，市府也藉由論壇宣導植樹減碳與室內空氣品質的重要性，現場準備綠色植栽贈與與會民眾，倡導綠色生活與城市綠化理念，鼓勵透過日常行動提升城市碳匯，共同響應永續淨零綠生活。
市府表示，此次論壇不僅展現台中市積極對接國際淨零趨勢、深化永續治理的決心，也期盼促進地方政府、企業與社區之間的合作，擴大永續行動的示範效益。未來市府將持續推動相關政策與交流平台，攜手各界打造具韌性、低碳且永續發展的宜居城市，朝向淨零目標穩健邁進。
