快訊

內行才知道！帶神秘感的溪口小吃 慢城大林的深藏美味

台積電開低跌破5日線！台股一度跌約500點、33,000關卡警報響起

穩定油價優先！美國一邊制裁、一邊暫准購買海上俄油

聽新聞
0:00 / 0:00

台中軟體園區大里藝術廣場「讀DO月」打造城市草地書房

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導
閱讀不再只是靜態翻書，而是一場融合文化、生活與親子交流的週末活動。業者提供
閱讀不再只是靜態翻書，而是一場融合文化、生活與親子交流的週末活動。業者提供

為推廣全民閱讀風氣，打造親子共讀的生活場景，位於台中軟體園區的大里藝術廣場，將推出年度閱讀主題企劃「讀DO月」，透過戶外閱讀體驗、文創市集與閱讀集章活動，讓閱讀走出室內空間，成為城市生活中的日常風景。

系列活動自3月23日起展開，並於3月28日、29日舉辦「周末睡過頭 × 讀創市集」，結合行動圖書車、草地閱讀與親子互動，打造春日最chill的閱讀週末。

同時，活動期間將有行動圖書車快閃進駐廣場，讓親子近距離體驗圖書館行動服務的便利與趣味。現場也將設置圖書車造型書櫃與草地閱讀區，營造「一起來、一起讀」的戶外閱讀氛圍，讓親子家庭在春日陽光與綠意中共享閱讀時光。

值得一提的是，華文圈影響力最大、最值得信賴的親子教育教養品牌「親子天下」也加入本次活動，擔任閱讀推動夥伴。

主辦單位中陽集團表示，親子天下此次協助精選適齡且富教育意義的兒童讀物，包括全球熱銷、以幽默冒險故事陪伴孩子成長的「怪傑佐羅力」系列；透過推理故事帶領孩子認識動物行為與自然知識的「達克比辦案」系列。

還有描繪台灣小學生校園生活、深受孩子喜愛的「君偉上小學」系列；以及結合奇幻情節與人生課題的「魔法十年屋」系列等。透過多元主題選書，讓孩子在閱讀中培養觀察力、想像力與思考能力。

現場也將結合文創市集、故事分享及閱讀互動體驗，讓閱讀不再只是靜態翻書，而是一場融合文化、生活與親子交流的週末活動，讓孩子在遊逛與互動之中自然親近書本。

此外，本次活動也與台中市立圖書館大里分館合作，自3月24日至3月29日推出「讀DO月－閱讀集章趣」活動。民眾只要至圖書館借閱書籍，並出示大里藝術廣場LINE會員，即可領取閱讀集點卡，每借閱5本書即可獲得1點，集滿5點即可至指定地點兌換精美小禮物，透過實際借閱行動，鼓勵市民養成閱讀習慣，讓閱讀從活動延伸到日常生活。

中陽集團表示，希望透過「讀DO月」活動，讓閱讀不只存在於書店或圖書館，而是走進城市公共空間，成為親子家庭可以一起參與的生活活動。同時，本次活動書籍也將在活動結束後全數捐贈偏鄉學校，讓閱讀資源持續流動，將城市的閱讀能量延伸到更多需要的地方。

主辦單位也邀請大小朋友走進大里藝術廣場，一起翻開書頁、放慢腳步，在春日的草地與陽光之間，感受閱讀帶來的溫度與樂趣，讓閱讀成為城市中最溫柔的風景。

台中軟體園區大里藝術廣場「讀DO月」，打造城市草地書房。業者提供
台中軟體園區大里藝術廣場「讀DO月」，打造城市草地書房。業者提供

兒童讀物 親子互動

延伸閱讀

東岸絕美 臺東縣立圖書館全館試營運 公共藝術《織知》同步亮相

美翻不想走了！台東縣立圖書館內部曝光 民眾驚豔：根本五星級飯店

遠雄廣場「永續e存摺」集章換好禮 永續行動樹收集民眾綠生活目標

相關新聞

影／台中垃圾車「百輛長龍」塞爆后里 駕駛崩潰：排2小時進不去

台中市烏日焚化廠正值歲修，大批垃圾及廚餘從昨天起改送后里焚化廠，造成后里焚化廠兩天來出現垃圾車大排長龍的景象，不只垃圾車駕駛怨聲載道，更痛批車陣排隊塞得比去年底處理非洲豬瘟的廚餘亂象還嚴重，地方人士透露，這兩天現場數百輛的垃圾車，至少要排隊2小時才能入廠完焚化作業。

交通部公布交通事故數據 中市議員：挑數據放大修理盧秀燕

交通部今公布最新交通事故統計，引起民眾黨籍台中市議員江和樹批評，直指交通部司長吳東凌刻意挑行人議題放大攻擊盧秀燕，卻不提整體交通死亡人數高雄307人最高、台南同期增加人數最多，「民進黨為了政治點，忽略全國數據問題，這樣公平嗎？」

綠樹何在…植樹月年年送苗 成效不彰

三月植樹月，林保署等單位發送樹苗，響應的地方民代愈來愈多，樹苗發放數量逐年增加，城市中卻未見明顯「綠樹成蔭」的成果，讓外界質疑植樹政策是否淪為「只送不養」或未「因地制宜」，導致樹苗多夭折。

推植樹政策 適地適種才是關鍵

植樹月各地公部門發送大量樹苗，多位園藝與環境教育人士建議，政府在推動植樹政策時，應更重視「適地適種」與栽培管理，才能真正提升苗木存活率與綠化成效。

台中軟體園區大里藝術廣場「讀DO月」打造城市草地書房

為推廣全民閱讀風氣，打造親子共讀的生活場景，位於台中軟體園區的大里藝術廣場，將推出年度閱讀主題企劃「讀DO月」，透過戶外閱讀體驗、文創市集與閱讀集章活動，讓閱讀走出室內空間，成為城市生活中的日常風景。

彰化社頭杜鵑花季本周登場 藝人阿布＆米雪搶先來賞花

彰化縣社頭鄉忠義路的杜鵑花盛開了。社頭鄉公所與交通部觀光署參山國家風景區管理處、農會合辦的杜鵑花季活動將於3月14、15日登場，藝人阿布＆米雪一家人也提前來賞花，還要製作影片分享賞花季心得。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。