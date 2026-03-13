台中軟體園區大里藝術廣場「讀DO月」打造城市草地書房

為推廣全民閱讀風氣，打造親子共讀的生活場景，位於台中軟體園區的大里藝術廣場，將推出年度閱讀主題企劃「讀DO月」，透過戶外閱讀體驗、文創市集與閱讀集章活動，讓閱讀走出室內空間，成為城市生活中的日常風景。

系列活動自3月23日起展開，並於3月28日、29日舉辦「周末睡過頭 × 讀創市集」，結合行動圖書車、草地閱讀與親子互動，打造春日最chill的閱讀週末。

同時，活動期間將有行動圖書車快閃進駐廣場，讓親子近距離體驗圖書館行動服務的便利與趣味。現場也將設置圖書車造型書櫃與草地閱讀區，營造「一起來、一起讀」的戶外閱讀氛圍，讓親子家庭在春日陽光與綠意中共享閱讀時光。

值得一提的是，華文圈影響力最大、最值得信賴的親子教育教養品牌「親子天下」也加入本次活動，擔任閱讀推動夥伴。

主辦單位中陽集團表示，親子天下此次協助精選適齡且富教育意義的兒童讀物，包括全球熱銷、以幽默冒險故事陪伴孩子成長的「怪傑佐羅力」系列；透過推理故事帶領孩子認識動物行為與自然知識的「達克比辦案」系列。

還有描繪台灣小學生校園生活、深受孩子喜愛的「君偉上小學」系列；以及結合奇幻情節與人生課題的「魔法十年屋」系列等。透過多元主題選書，讓孩子在閱讀中培養觀察力、想像力與思考能力。

現場也將結合文創市集、故事分享及閱讀互動體驗，讓閱讀不再只是靜態翻書，而是一場融合文化、生活與親子交流的週末活動，讓孩子在遊逛與互動之中自然親近書本。

此外，本次活動也與台中市立圖書館大里分館合作，自3月24日至3月29日推出「讀DO月－閱讀集章趣」活動。民眾只要至圖書館借閱書籍，並出示大里藝術廣場LINE會員，即可領取閱讀集點卡，每借閱5本書即可獲得1點，集滿5點即可至指定地點兌換精美小禮物，透過實際借閱行動，鼓勵市民養成閱讀習慣，讓閱讀從活動延伸到日常生活。

中陽集團表示，希望透過「讀DO月」活動，讓閱讀不只存在於書店或圖書館，而是走進城市公共空間，成為親子家庭可以一起參與的生活活動。同時，本次活動書籍也將在活動結束後全數捐贈偏鄉學校，讓閱讀資源持續流動，將城市的閱讀能量延伸到更多需要的地方。

主辦單位也邀請大小朋友走進大里藝術廣場，一起翻開書頁、放慢腳步，在春日的草地與陽光之間，感受閱讀帶來的溫度與樂趣，讓閱讀成為城市中最溫柔的風景。